banner913
banner932
Atatürk 108 yıl önce kaleme alıp imzalamış! O emir deşifre edildi: 'Gerekirse tamamen...'
Atatürk 108 yıl önce kaleme alıp imzalamış! O emir deşifre edildi: 'Gerekirse tamamen...'
13 0
İsrail katliama yeniden başladı
İsrail katliama yeniden başladı
10 0
 
Kartal, gençleriyle kanatlandı
Kartal, gençleriyle kanatlandı
21 0
Başbakanlıktan sporcularımıza tam destek
Başbakanlıktan sporcularımıza tam destek
34 0
Kök hücre ve kemik iliği donörleri, Güney Kıbrıs’ta Onur Gecesi’ne katıldı
Kök hücre ve kemik iliği donörleri, Güney Kıbrıs’ta Onur Gecesi’ne katıldı
10 0
Rum tarafından yeni provokasyon
Rum tarafından yeni provokasyon
160 0
“Hiçbir suç örgütü burada barınamaz”
“Hiçbir suç örgütü burada barınamaz”
18 0
banner964
banner985

ABD’li Profesör DAÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle buluşuyor

banner989

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Yapılı Çevrede Disiplinlerarası Çalışmalar Araştırma Merkezi (ISBE) tarafından düzenlenen “Tasarla ve İnşa Et” atölye çalışması kapsamında Florida Üniversitesi’nden mimar ve akademisyen Prof. Dr. Charlie Hailey, DAÜ’lü öğrencilerle buluşuyor.

banner974
ABD’li Profesör DAÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle buluşuyor
banner971
DAÜ’den verilen bilgiye göre, “Yılın Öğretmeni/Bilim insanı” başta olmak üzere birçok ödülün sahibi ve yapılı çevreye multidisipliner yaklaşımlar getiren altı önemli kitabın da yazarı olan Prof. Dr. Hailey, 15 yıl aradan sonra Kıbrıs’a gelen ilk Fulbright Uzmanı olacak.
Proje kapsamında Prof. Dr. Charlie Hailey, Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle ekolojik okuryazarlık için “açık hava öğrenme modülü” tasarlayacak. Tasarlanan bu modül öğrencilerle birlikte inşa edilerek, fakültenin sosyal sorumluluk misyonunu kapsamında Yeniboğaziçi İlkokulu’na hibe edilecek.
DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Boğaç’ın yönetim kurulu üyesi olduğu ISBE Merkezi adına yazdığı “Deneyimsel Öğrenme: Kamu Yararı Tasarım” başlıklı projenin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Fulbright Uzman Programı tarafından kabul edilmesi sonucu 4-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek atölye çalışması, Mimarlık Fakültesi öğrencileri için "eşsiz" bir “tasarla-uygula” deneyimi sağlamayı hedefliyor.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.