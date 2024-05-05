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4. Kozanköy Hellim, Pekmez, Pastelli Festivali kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi

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4. Kozanköy Hellim, Pekmez, Pastelli Festivali kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi
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Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Kozanköy Muhtarlığı ve Atoll Kozanköy Spor Kulübü’nün ortaklaşa düzenleyediği “4. Kozanköy Hellim, Pekmez, Pastelli Festivali” kötü hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Belediyeden verilen bilgiye göre, 4-5 Mayıs tarihlerinde düzenleneceği açıklanan festival 11-12 Mayıs tarihlerine ertelendi.
 
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