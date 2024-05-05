4. Kozanköy Hellim, Pekmez, Pastelli Festivali kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Kozanköy Muhtarlığı ve Atoll Kozanköy Spor Kulübü’nün ortaklaşa düzenleyediği “4. Kozanköy Hellim, Pekmez, Pastelli Festivali” kötü hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Belediyeden verilen bilgiye göre, 4-5 Mayıs tarihlerinde düzenleneceği açıklanan festival 11-12 Mayıs tarihlerine ertelendi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.