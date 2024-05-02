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4. Kozanköy Hellim, Pekmez, Pastelli Festivali 4-5 Mayıs'ta...

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Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Kozanköy Muhtarlığı ve Atoll Kozanköy Spor Kulübü’nün ortaklaşa düzenleyeceği “4. Kozanköy Hellim, Pekmez, Pastelli Festivali” başlıyor.

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4. Kozanköy Hellim, Pekmez, Pastelli Festivali 4-5 Mayıs'ta...
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Belediyeden verilen bilgiye göre, 4-5 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Festivalin açılışı, cumartesi saat 14.00’te Kozanköy köy meydanında gerçekleşecek.
Festivalde, hellim, pekmez ve pastellinin, Kıbrıs Türk kültüründeki önemi gösterilerek, Kıbrıs mutfağının zenginlikleri, gelecek nesiller olan çocuklara aktarılması sağlanacak.
Festivalde, oyunlar ve konserler de düzenlenecek.
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