3 dernek Canbulat Müzesi'nde ortak etkinlik düzenledi

Her Daim Doğa Dostları, Karpaz Dostları Derneği ve Toplumsal Varoluş Derneği bugün Canbulat Mezesinde etkinlik düzenledi.



Ortak yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi ve kültürel değerleri tanıyıp tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Öğretmen ve Rehber Zühal Mustafaoğulları katılımcılara sunum yaptı.



