“2021 Yılı Avrupa Vatandaş Ödülü Neşe Yaşın ile Panikos Hrisantu’ya verildi

“2021 Yılı Avrupa Vatandaş Ödülü”nün, Lefkoşa ara bölgedeki “Dayanışma Evinde” dün düzenlenen törende şair Neşe Yaşın ile yönetmen Panikos Hrisantu’ya verildiğine dair haberler bugünkü Rum gazetelerine de yer aldı.

Yaşın ve Hrisantu’ya “Duvarımız” ve “Benim Vatanım” belgesellerinden ötürü verildiği ödüle ilişkin haber Fileleftheros’da “2021 Avrupa Vatandaş Ödülü Verildi”; Politis’e “Panikos ve Neşe’ye Avrupa Vatandaş Ödülü- İki Belgeselin Meydana Getirilmesiyle İlgili İşbirlikleri Ödüllendirme Kararının Eksenini Teşkil Etti”; Haravgi ise “2021 Avrupa Vatandaşı Ödülü Panikos Hrisantu ile Neşe Yaşın’a” başlığıyla yer verdi.