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Meclis Genel Kurulu nisap yetersizliğiyle toplanamadı

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Meclis Genel Kurulu nisap yetersizliğiyle toplanamadı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, nisap yetersizliğiyle toplanamadı.
Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.45’te yapılan ilk toplanma denemesinde salonda yeterli çoğunluk olmadığından  toplantı açılamadı. Genel Kurul, 10 dakika sonra yeniden  toplanmayı deneyecek.
 
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