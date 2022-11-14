Meclis Genel Kurulu nisap yetersizliğiyle toplanamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, nisap yetersizliğiyle toplanamadı.
Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.45’te yapılan ilk toplanma denemesinde salonda yeterli çoğunluk olmadığından toplantı açılamadı. Genel Kurul, 10 dakika sonra yeniden toplanmayı deneyecek.
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