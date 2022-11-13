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15 Kasım Cumhuriyet Bayramı “Cumhuriyet Korteji” ile kutlanacak

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15 Kasım Cumhuriyet Bayramı “Cumhuriyet Korteji” ile kutlanacak
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa'da “Cumhuriyet Korteji” düzenliyor.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “2022'de 2022 öğrenci ile Cumhuriyetimize sahip çıkmak için yürüyoruz” temasıyla organize edilen “Cumhuriyet Korteji”, Lefkoşa bölge okullarından ve üniversitelerden gelecek öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında ayrıca Cumhuriyet Korteji'ne katılım gösterecek öğrencilere KKTC Milli Takım Formaları dağıtıldı.
Kortej yürüyüşü yarın saat 10.00’da Milli Eğitim Bakanlığı önünden başlayacak ve Asal Şube, Girne Kapısı, Mahkemeler güzergâhını izleyerek Cumhurbaşkanlığı’na ulaşacak.
Kortejin Cumhurbaşkanlığı’na ulaşmasıyla 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının başlamış olacağı ifade edilen açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirecek.
 
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