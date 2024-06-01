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1 Haziran Dünya Çocuk Günü...

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HASDER: "1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü buruk kutluyoruz"

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1 Haziran Dünya Çocuk Günü...
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Halk Sanatları Vakfı, HASDER Çocuk Kulübü, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü buruk kutladığını kaydetti.
HASDER Çocuk Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada on binlerce çocuğun  savaşlarda öldürüldüğüne ve Akdeniz’de batan mülteci teknelerinde hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.
Açıklamada, “Ekonomik ve politik belirsizliklerin olduğu bir ülkede gelecek kaygısıyla büyüyen Kıbrıslı Türk çocukların Dünya Çocuk Günü’nü kutlamak durumunda kalınması üzüntü verici” denildi.
HASDER Çocuk Kulübü’nün ülke çocuklarının sosyal gelişimlerine, kültürel ve sanatsal faaliyetleriyle katkıda bulunmaya çalıştığı ve bu çalışmaların sürdürülmesi için elinden gelen çabayı göstereceği belirtilen açıklamada, “Gelecekte daha yaşanabilir bir dünyaya kavuşmak ümidiyle tüm çocukların Dünya Çocuk Günü’nü kutluyoruz” ifadeleri yer aldı.
 
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