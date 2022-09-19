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Zahire üreticilerine 2022 ürünü prim ödemeleri yapıldı

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Zahire üreticilerine 2022 ürünü prim ödemeleri yapıldı
Toprak Ürünleri Kurumu’nun alımını yaptığı 2022 ürünü zahirenin prim ödemeleri yapıldı.
Tarım ve Doğal Kaynak Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun alımını yaptığı toplam 19,139.02 ton 2022 ürünü yerli yemlik arpanın ton başına 100.- TL olan toplam 1,913,902.- TL tutarındaki prim ödemeleri cuma günü itibarı ile hak sahibi zahire üreticilerimizin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatırılmıştır” denildi.
Açıklamada ayrıca, tohumluk arpa veren üreticilerle ilgili çalışmalar devam ettiği, tohumluk ile ilgili prim ödemelerinin çalışmaların bitirilmesine müteakip yapılacağı da kaydedildi.
 
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