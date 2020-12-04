Yıllık enflasyon yüzde 16'yı geçti

Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 2.41, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14.55 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.08 değişim gerçekleşti

Enflasyona gösterge de olan Tüketici Fiyatları Endeksi’nin Kasım ayı sonuçları açıklandı. Endekse göre Kasım ayı enflasyonu yüzde 2.41 oldu.

Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 2.41, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14.55 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.08 değişim gerçekleşti.

İstatistik Kurumu’nun tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre belirlediği Tüketici Fiyatları Endeksi’nde, Kasım ayında, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 11.30 oranıyla Giyim ve Ayakkabı ana grubunda gerçekleşti.

Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 4.69, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 3.94, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 2.83, Ulaştırma ana grubunda yüzde 1.85, Haberleşme ana grubunda yüzde 1.16, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 1.08, Sağlık ana grubunda yüzde 0.87, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 0.85, Eğitim ana grubunda yüzde 0.79, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 0.45, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 0.44 artış yaşandı.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 470 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 82 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 89.33 oranıyla Patlıcan, yüzde 76.02 oranıyla Domates ve yüzde 48.38 oranıyla Salatalık oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 34.80 oranıyla Maydanoz, yüzde 30.38 oranıyla Marul ve yüzde 27.46 oranıyla Greyfurt.