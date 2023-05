Yeşil Hat Ticaretini kolaylaştıracak yeni bir girişim oluşturuluyor

Yeşil Hat ticareti 2022'de 14 milyon 647 bin 241 Euro ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2021'e kıyasla yüzde 138'lik bir artış sağlandı

Avrupa Komisyonu, Yeşil Hat üzerinden ticaret yapan, yapmakla ilgilenen Kıbrıslı işletmelere ve bireylere bilgi ve teknik yardım sağlamak üzere tasarlanan AB tarafından finanse edilen yeni Tek Durak Hizmet Noktası (One-Stop-Shop) girişimini duyurdu.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Tek Durak Hizmet Noktası’nın gerekli tüm Avrupa düzenlemeleri ve standartlarına uygun ürünlerin yasal ticaretini kolaylaştırmak için ortak amaç paylaşan Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (CCCI) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın (KTTO) mutabakatı ve desteğiyle kurulacağı ve adanın yeniden birleşmesi hedefine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Yaz dönemindeki ihale sürecinin ardından komisyonun, fiziki bir ofis kurarak projenin uygulamasına Ekim 2023'te başlamayı hedeflediği belirtilen açıklamada, Tek Durak Hizmet Noktası’nın, ticaret için ürüne özgü gereklilikler konusunda özel destek sağlamak ve aynı zamanda potansiyel tüccarlar ve alıcılar arasında eşleştirmeyi kolaylaştırmak için yüz yüze, çevrimiçi ve telefonla danışmanlık hizmetleri sunacağı ifade edildi.

Söz konusu yapıya Kıbrıs'ın her iki resmi dili üzerinden erişilebileceği ve Yeşil Hat ticaretini artırmada adanın her iki tarafındaki işletmelere yardımcı olacak bilgi, kaynak ve belgeler için merkezi bir nokta görevi görecek bir çevrimiçi platform ekleneceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Avrupa Komisyonu, Yeşil Hat Tüzüğü'nün tam potansiyelinde uygulanması için aralıksız çalışmakta ve Kıbrıslı Türk işletmelere, ürünlerinin AB pazarına erişmesi için gerekli tüm şartlara uymalarını sağlamak maksadıyla destek vermektedir. Yeşil Hat Ticareti, adanın her iki toplumu için getireceği ekonomik avantajların yanı sıra, aynı zamanda güven ve iş ilişkilerinin kurulmasına yardımcı olarak iki toplumu birbirine yakınlaştırmaya katkıda bulunacaktır.”

- Björnsson: “Anlaşma, AB'nin Kıbrıs'ta ekonomik kalkınma ve işbirliğini teşvik etmeye devam ettiğinin taahhüdü”

Yeşil Hat ticaretini kolaylaştırmaya yönelik yeni girişimin duyurulması üzerine, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson, bu anlaşmanın iki oda ile birlikte AB'nin Kıbrıs'ta ekonomik kalkınma ve işbirliğini teşvik etmeye devam ettiklerinin taahhüdü olduğunu belirtti.

Björnsson “Bu girişimde hem iş dünyasını hem de temsilcilerini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Kıbrıslı Türk işletmelerin AB standartlarına ve düzenlemelerine uyması için erişilebilir ve özel destek sağlamak suretiyle, nihai hedefimiz olan adanın yeniden birleşmesi için zemin hazırlayarak Kıbrıs Türk toplumu için eşit şartlar yaratılmasına yardımcı oluyoruz” dedi.

-Yeşil Hat Tüzüğü

Komisyon açıklamasında Yeşil Hat Tüzüğü’ne ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“866/2004 sayılı Konsey Tüzüğü ("Yeşil Hat Tüzüğü"), kişilerin ve malların Kıbrıs Cumhuriyeti’nin etkin kontrolünde olmayan alanlardan, etkin kontrolü altındaki alanlara Yeşil Hat üzerinden geçmesine ilişkin şartları belirler. 2004 yılında Yeşil Hat Tüzüğü'nün yürürlüğe girmesiyle, Yeşil Hat ticaretinin (Kıbrıs Türk toplumundan Kıbrıs Rum toplumuna mal ticareti) değeri 2022'de 14 milyon 647 bin 241 Euro ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve 2021'e kıyasla yüzde 138'lik bir artış sağlandı (6 milyon 151 bin 22 Euro). Ancak, önemli artışa rağmen, Yeşil Hat ticaretinin yıllık değeri hala mütevazı bir çizgide durmakta ve iyileştirme için ciddi fırsatlar bulunmaktadır.”