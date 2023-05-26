Fly Kıbrıs Hava Yolları’ndan Ordu'ya çıkartma

Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın kurucu ortakları, Kıbrıs’ta olduğu gibi Karadeniz bölgesinde de heyecan uyandıran direkt ve tarifeli Ercan – Ordu / Giresun seferlerinin lansmanı için Ordu’daydı.Temaslarına Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ederek başlayan Fly Kıbrıs yönetimi, seferler hakkında bilgi verdi. KKTC ekibini makamında ağırlayan Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunarak “Fly Kıbrıs Havayolları ile Ordu-Giresun Havalimanı’ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı’na iki günü direkt uçuşlar hayırlı olsun. Rauf Denktaş ve beraberindeki değerli heyeti Ordu’da ağırlıyoruz” ifadelerine yer verdi.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise ziyarette yaptığı açıklamada Ercan’dan Ordu – Giresun’a yapılacak uçuşların iki ülkenin kültür ve turizmi açısından büyük zenginlik ve çeşitlilik ağlayacağını belirtti. Atılan bu adımın güzel çalışmaların öncüsü olacağını ifade eden Güler, “Kıbrıs bizim için çok önemli. Bakanlığımız döneminde de yavru vatana güzel çalışmalar yaptık. Karadeniz’de bu çalışma çok büyük fark oluşturacak. Hem iki ülkeyi birbirine bağlıyoruz. Burası çok güzel bir coğrafya sizlerde de güzel sıcak bir ortam var. Burada da yemyeşil bir ortam söz konusu. Kıbrıs’ta pek kar yağmıyor burada ise kar keyfini yaşayacaksınız. Bizler de sizin oralara geleceğiz. Bu çok büyük bir zenginlik olacak” dedi.Resmi temasların ardından Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşen ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, Ordu Vali Yardımcısı, Altınordu Kaymakamı, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Fly Kıbrıs’ın kurucu ortakları Rauf Denktaş ve Nusret Polat’ın katıldığı lansmana, basın mensupları ve turizmciler de yoğun ilgi gösterdi.Konuşmasına Ordu – Kıbrıs uçuşlarının stratejik, diplomatik, ticari birçok boyutu olduğunu belirterek başlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı M. Hilmi Güler, “Kıbrıs ayrı bir güzel, Ordu, Karadeniz ayrı bir güzel, bizler bu güzellikleri buluşturacağız. Bu aynı zamanda kardeşliğimizi daha da bir pekiştirecek; yavru vatan, ana vatanı birbirine bağlayacak.” ifadesini kullandı.Karadeniz’in Bodrum’u olmayı hedeflediklerini söyleyen Ordu TSO Başkanı Adil Levent Karlıbel ise, “Fly Kıbrıs üzerine düşeni yaptı, şimdi sıra bizde. Bizim üzerimize çok şey düşüyor. Artık Ordu olarak tüm uçuşlarımızı ve Akdeniz tatillerimizi Kıbrıs üstünde değerlendirmeye çalışmalıyız. İki tane gelişmek isteyen lokasyon. Aslında hedeflerimiz aynı; birlikte uzun bir yola çıkalım ve başarılı olalım.” dedi.Sözlerine Ordu’da çok sıcak bir ilgiyle karşılandıkları için teşekkürleriyle başlayan Fly KHY kurucu ortaklarından Rauf Denktaş, “Bu operasyonun başarılı geçeceğine inanıyoruz açıkçası. Hem ülkemizden buraya turist getirerek Ordu’muzun güzelliklerini, kültürünü hem de buradan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne insanlarımızı, yurttaşlarımızı taşıyarak; Kıbrıs'ın kültürünü, kültür birleşmesini, kavuşmasını sağlamak için bir operasyon gerçekleştiriyoruz.” şeklinde konuştu.Fly Kıbrıs’ın bir diğer kurucu ortağı Nusret Polat ise, hava yolunun bir ihtiyaçtan doğduğunu belirtti. Polat, konuşmasında “Pandemi sonrasında oluşan ihtiyaçlardan ve Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın batmasından oluşan boşluğu gidermek üzere böyle bir girişim içerisine girerek, Fly Kıbrıs Hava Yolları’nı kurduk. Özellikle Anadolumuzun güzide kentlerini birbirine bağlamayı amaç edindik. Kısmet olursa 14 Haziran itibariyle, şu an ilk planda 29 Kasım’a kadar her Çarşamba ve Cumartesi günü karşılıklı olarak Ercan - Ordu seferlerini satışa açtık. Hem Kuzey Kıbrıs'ın kültür turlarında birinci destinasyonu Karadeniz, hem de Kuzey Kıbrıs’ta ciddi bir Karadenizli nüfusu yaşıyor, onların da daha rahat hareket edeceği; Ordu ağırlıklı, Giresun ağırlıklı, Samsun ağırlıklı bir operasyon olacağı beklentisindeyiz.” ifadelerini kullandı.