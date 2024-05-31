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Yeni asgari ücret düştü

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Yeni asgari ücret düştü
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretine Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası tarafından yapılan itirazı değerlendirmek üzere bugün saat 12.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı.

İşveren tarafının itirazını değerlendiren Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini brüt 33 bin 926, net 29 bin 516 TL'ye olarak açıkladı.

İşverenlerin itirazını değerlendirmek üzere bugün 12.00'de toplanan Komisyon, asgari ücrete yapılan artışı hükümet ve işverenin oylarıyla yüzde 23.50’den 22.98’e indirdi. İşçi temsilcileri oylamaya katılmadı. 

Artıştaki yeni düzenlemeyle 20 Mayıs'ta açıklanan asgari ücrette, brütte 144 TL, nette ise 124 TL düşüş meydana geldi. 

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretine Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası’nın itirazını değerlendirmek üzere bugün yeniden toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından elde edilen bilgiye göre, 1 Mayıs 2024 itibarıyla geçerli asgari ücret şu şekilde oldu: 

“Saatlik: 195.72 TL, günlük: 1565.81 TL, haftalık: 7829.07 TL, aylık: 33926.00 TL.”

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 20 Mayıs’ta yaptığı toplantının ardından yeni asgari ücreti devlet ve işçi taraflarının onayı ile net 29 bin 640 ve brüt 34 bin 70 TL olarak duyurmuştu.

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