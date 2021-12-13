Villanın metrekaresi 853 Sterlin

Satılık villalarda ülke genelinde ortalama metrekare satış fiyatları 853,08 sterlin olurken, 120 metrekarelik bir villanın ortalama satış fiyatı 102 bin 369 sterline çıktı



Villa piyasasında Lefkoşa bölgesi %4.82’lik artışla ilk sırada yer aldı. Mağusa’da ise fiyatlar düştü.

KKTC satılık konut piyasasında Temmuz-Eylül periyodunda satılık villa fiyatları %3.08 oranında artış gösterdi. Bu periyod içerisinde satılık villalarda ülke genelinde ortalama metrekare satış fiyatları 853,08 sterlin olurken, 120 metrekarelik bir villanın ortalama satış fiyatı 102 bin 369 sterline çıktı. 101evler.com emlak satış sitesinin Reidin Data Analytics işbirliğiyle oluşturduğu konut piyasası verilerine göre, ülkedeki villa satış fiyatları Eylül 2020’ye göre %0.79 oranında artış gösterirken, son üç yıllık değişimi %-5.68 (yüzde 5.68 düşüş) düzeyinde saptandı.

LEFKOŞA FİYAT ARTIŞINDA ÖN PLANA ÇIKTI

Lefkoşa bölgesi satılık konut piyasasında Temmuz-Eylül 2021 periyodunda fiyatlar ortalama 1.77% artarken, villa piyasasında artışlar %4.82 oldu. Girne bölgesinde aynı dönemde ortalama konut fiyatları %0.32 artarken, bunun villa piyasasına yansıması %2.98 artış şeklinde gerçekleşti. Mağusa bölgesinde ise ortalama konut fiyatları üç aylık periyotta %2.87 oranında düşüş gösterdi. Ancak, villa fiyatları düşüşten sıyrılarak %0.43 oranında arttı.

LEFKOŞA BÖLGESİ VİLLA SATIŞ FİYATLARI DEĞİŞİMİ

3 aylık değişim: 4.82%, 1 yıllık değişim: 4.24%, 3 yıllık değişim: 3.04% artış. Lefkoşa’da bölgelere göre Temmuz-Eylül 2021 fiyat değişimi: Gönyeli: 3.12%, Küçük Kaymaklı: 3.67%, Ortaköy: 3.72% artış.

GİRNE BÖLGESİ VİLLA SATIŞ FİYATLARI DEĞİŞİMİ

3 Aylık Değişim: 0.32%, 1 Yıllık Değişim: 1.15% artış. 3 Yıllık Değişim: -12.84% düşüş. Girne’de bölgelere göre Temmuz-Eylül 2021 fiyat değişimi: Girne Merkez: -2.22% düşüş, Alsancak: 5.02%, Karaoğlanoğlu: 0.61% artış.

MAĞUSA BÖLGESİ VİLLA SATIŞ FİYATLARI DEĞİŞİMİ

3 Aylık Değişim: -2.87% düşüş, 1 Yıllık Değişim: 2.18% artış, 3 Yıllık Değişim: -12.34% düşüş. Mağusa Merkez’de Temmuz-Eylül 2021 fiyat değişimi: 2.39% artış

