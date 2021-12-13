Yerel bütçe açığı 805 milyon TL

Bu yılın 11 aylık döneminde genel bütçe açığı 636 milyon TL, avans dahil genel bütçe açığı 837 milyon TL ve yerel bütçe açığı da 805 milyon 981 bin TL oldu

KKTC’nin Ocak-Kasım 2021 döneminde avans dahil toplam yerel bütçe açığı 1 milyar 7 milyon 024 bin TL düzeyinde açılanırken, bütçe açığı 1 milyar TL’nin üzerinde kalmaya devam etti. Ekim’deki açık 1 milyar 083 milyon TL, Eylül’deki açık da 1 milyar 062 milyon TL düzeyinde gerçekleşmişti.Standard Kıbrıs’ın Maliye Bakanlığı’ndan sağladığı verilere göre bu yılın 11 aylık döneminde genel bütçe açığı 636 milyon 051 bin TL, avans dahil genel bütçe açığı 837 milyon 084 bin TL ve yerel bütçe açığı da 805 milyon 981 bin TL oldu.Bakanlığın verileri, Ocak-Kasım 2021 dönemindeki bütçe rakamlarının, 2012-2021 yıllarının aynı aylık dönemleri içerisinde kıyas kaldıramayacak kadar yüksek olduğuna işaret ediyor. 2021’e en yakın açığın 2020’deki açık rakamları olduğu görülürken, yine de geçen yılki açık %97 oranında daha düşük bir düzeyde gerçekleşmişti.Maliye Bakanlığı’nın rakamlarına göre bütçe rakamları 2016-2019 arasındaki ciddi bir toparlanma içerisine girmesine rağmen, 2020 yılında Covid-19 salgınının da etkisiyle bozulan bütçe yapısı 2021’de son 10 yılın zirvesine çıktı.Bütçede yılın 11 aylık döneminde görülen açığın kapıdaki erken seçim sürecinde kontrolün iyice elden bırakılmasıyla yılsonuna kadar daha da derinleşmesinden endişe ediliyor.KKTC Maliyesi’nin hazırladığı 2021 bütçesinde yer alan “TC Yardım ve Kredileri” kalemlerinde bu yıl da öngörülen rakamların çok altında kalındı.Maliye Bakanlığı’nın verileri bütçede öngörülen 2,5 milyar TL’lik TC Yardım ve Krediler kaleminin gerçekleşme rakamının 974 milyon 315 bin TL seviyesinde kaldığı gösteriyor. Söz konusu rakam öngörülen para akışının sadece %38.97 oranında gerçekleştiğine işaret ediyor.Bütçe gerçekleşme rakamlarına göre, “TC Hibeleri” başlığı altında yer alan “Savunma (Cari yıl)” için son üç aydır para yollanmazken, savunma bütçesi KKTC’nin kıt yerel kaynaklarıyla karşılanıyor. Hibe olarak savunma bütçesine yapılan katkı ise 11 ayda öngörülen rakamın %48.27’sini oluşturdu.Türkiye’den kredi olarak “Kamu maliyesinin desteklenmesi” kalemi için de son üç aydır para akışı olmadığı ortaya çıktı. 1 milyar 150 milyon TL olarak öngörülen bu kalem 11 aylık sürede 219 milyon TL’de kalırken, gerçekleşme oranı %27 oranında hesaplandı.Öte yandan, bütçe açıklarıyla baş etmeye çalışan Maliye Bakanlığı’nın 2021 yılının 11 aylık döneminde aldığı iç borç miktarı 580 milyon 046 bin 970 Türk Lirası’na ulaştı.2021 yılı içerisinde 334 milyon 046 bin TL’lik Devlet İç Borçlanma Senedi geri ödemesi yapan Maliye Bakanlığı’nın Kasım ayı sonu itibarıyla vadesi gelmemiş DİBS borç stoku 381 milyon TL düzeyinde görülüyor.