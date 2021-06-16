Vergisiz akaryakıt ödemeleri yapılıyor

2019-2020 bitkisel üretim sezonu ve 2020 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla 8.735 üreticiye hakedişlerinin %70’lik kısmı olan 9.444.068,00 TL, 17 Haziran 2021 (Perşembe) tarihi itibarıyla hesaplara yatırılacak.
Üreticilerin kartlarına aktarılan hakedişlerini benzin istasyonlarında kullanabilirler.
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