Üstel “Kuzu etinde tavan fiyat, 550 TL olarak belirlendi”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Kasaplar Birliği arasında “Küçükbaş Hayvancılıkta Tavan Fiyat Belirleme Protokolü’ imzalandı. Kuzu etinde tavan fiyat, 550 TL olarak belirlendi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, bir yaşını geçmemesi şartıyla devlet olarak kuzu başına 800 TL teşvik verdiklerini söyledi.

Kasaplarla yapılan mutabakata göre kuzu et fiyatının 550 TL’yi geçmeyeceğini vurgulayan Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yarın imzalayacağı emirname ile “Narh” ilan edeceğini ve gerekli denetimlerin yapılacağını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, daha önce Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’tan etteki fiyatın yükselişine dur diyebilmek adına bir çalışma istediklerini ve bugün konunun Bakanlar Kurulu’nun gündemine getirildiğini söyledi.

Kuzu et fiyatı konusunda toplantı yaptıklarını kaydeden Üstel, “3 bakan arkadaşımızın gerek Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, gerekse Kasaplar Birliği ile yaptıkları istişare neticesinde bir protokol imzalandı. Hükümet olarak gerekli desteği küçükbaşta hayvancımıza veriyoruz. Bunu verirken vatandaşımızın bayram ve sonrasında evinde mangalını yakmasını hedefledik” şeklinde konuştu.



-“Kuzu başına 800 TL teşvik”



Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın denetleyeceğini kaydeden Başbakan Üstel, kasapların bu fiyatının dışına çıkması durumunda gerekli cezai uygulamanın yapılacağını kaydetti.

“Bunu ülkemizdeki kuzu fiyatlarında olan artışı kontrol etmek ve halkımızın kuzu etine ulaşmasını sağlamak için yaptık.” diye konuşan Üstel, bir yaşını geçmemesi şartıyla kuzu başına devlet olarak 800 TL teşvik verdiklerini söyledi.



-“Kuzu eti 550 TL’yi geçmeyecek”



Söz konusu teşviğin küçükbaş canlı hayvanda 250 TL kilo başına denk geldiğini kaydeden Üstel, kasaplarla yapılan mutabakatta kuzu et fiyatının 550 TL’yi geçmeyeceğini dile getirdi.

Başbakan Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu’nun yarın imzalayacağı emirname ile “Narh” ilan edeceğini ve gerekli denetimlerin yapılacağını söyledi.

Belirlenen fiyatların üstünde satış yapan kasapların bildirilmesini isteyen Üstel, Bayram süresince ve sonrasında kasaplarda denetim mekanizmasının çalışacağını vurguladı.

Başbakan Üstel, küçükbaşı ülkede daha çok yaygınlaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını ve devamlı olarak hükümetin prim desteği vermeye devam edeceğini ifade etti.



-“Protokol yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay süreyle geçerli olacak”



Öte yandan, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Kasaplar Birliği arasında imzalanan protokolün amacı “Ülkemizde son günlerde kırmızı et perakende satış fiyatlarının yüksek seviyede seyretmekte olması nedeniyle konunun çözümüne ilişkin olarak piyasaya küçükbaş hayvan eti arzını teşvik etmek maksadıyla, küçükbaş hayvanların üretici tarafından kasaplara satışında ve kasapların küçükbaş etini tüketiciye satışında tavan fiyat belirlenmesidir” denildi.

Protokol yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay süreyle geçerli olacak. Tarafların gerek görmesi halinde protokol süresi her bir defada bir ay uzatılabilecek.