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Türkiye’den üreticiye hibe desteği

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Başbakan Üstel: “Toplam 9 bin 834 üreticiye 104.651.900,00 TL’lik ödeme yapıldı”

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Türkiye’den üreticiye hibe desteği
Başbakan Ünal Üstel, 2021 yılı üretim sezonunda bitkisel üretim, küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve balıkçılık kaydı olan ve kontrolleri yapılmış üreticilere bir defaya mahsus hibe verildiğini açıkladı. Üstel, toplam 9 bin 834 üreticiye 104.651.900,00 TL’lik ödeme yapıldığını kaydetti.
Başbakan Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti (TC) devletinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) her alanda destek olmaya devam ettiğini belirtti. Hükümetin tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için tüm gücüyle çalıştığını ifade eden Üstel, yerli üretime ve üreticiye sahip çıkılmaya devam edileceğini kaydetti.
Üstel, bu çerçevede TC ile yapılan girişimlerin sonuç verdiğini, üretimin devamına katkı koymak için kırsal kesime ve tarımsal üretimle uğraşan vatandaşlara destek olmak adına Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile yapılan ortak çalışma sonucunda 2021 yılı üretim sezonunda bitkisel üretim, küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve balıkçılık kaydı olan ve kontrolleri yapılmış üreticilere bir defaya mahsus hibe verildiğini belirtti.
Üstel, buna göre; 1,000 TL ile 2,999 TL arasında destek alanlara net 8,600 TL, 3,000.TL ile 9,999 arasında destek alanlara net 10,000 TL ve 10,000 TL ile 100 bin TL arasında destek alanlara net 13,500 TL ödeme yapıldığını kaydetti.
Toplam 9 bin 834 üreticiye 104.651.900,00 TL’lik ödeme yapıldığını ifade eden Başbakan Üstel, desteklerin, Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden tahsil edilebileceğini bildirdi.
 
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