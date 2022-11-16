Cumhuriyet Kupası günü

KKTC Genç Milli Takımı’nın, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Karması ile karşılaşacağı ve KKTC’nin kuruluş yıldönümü çerçevesinde düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası maçı bugün (16 Kasım 2022 Çarşamba) saat 18.00’de oynanacak. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan maçı son haftaların başarılı hakemlerinden Hüseyin Eyyüpler yönetecek. Hüseyin Eyyüpler’in yardımcılıklarını ise Serkan Özdenkçi ile Cenk Aras Özfuttu yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Burak Mandralı görev yapacak.

GENÇ MİLLİLERİMİZ HAZIR

KKTC Genç Milli Futbol Takımı bugün oynayacağı Türk Toplumu Futbol Federasyonu U21 Karması karşılaşması öncesi son çalışmasını dün Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yaptı. Milliler antrenman öncesi KKTC’nin 39.kuruluş yıldönümü vesilesiyle bayrağımızla poz verdi.

Millilerimizin, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Karması ile oynayacağı karşılaşmada ilk kez bir resmi maçta KKTC’nin yeni Puma marka milli takım formaları da giyilecek.

