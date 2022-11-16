banner875
banner815
Kavşaklara aydınlatma lambaları konulmalı
Kavşaklara aydınlatma lambaları konulmalı
21 0
Teknecik’te yine yakıt bitti
Teknecik’te yine yakıt bitti
9 0
 
YDÜ ve Koopspor kayıpsız ilerliyor
YDÜ ve Koopspor kayıpsız ilerliyor
7 0
“Proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek”
“Proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek”
12 0
DAÜ cumhuriyet için koştu
DAÜ cumhuriyet için koştu
23 0
49 0
Güzellikleri korumasını hiç bilmiyoruz
Güzellikleri korumasını hiç bilmiyoruz
13 0
banner878

Cumhuriyet Kupası günü

banner476

banner825
Cumhuriyet Kupası günü
KKTC Genç Milli Takımı’nın, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Karması ile karşılaşacağı ve KKTC’nin kuruluş yıldönümü çerçevesinde düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası maçı bugün (16 Kasım 2022 Çarşamba) saat 18.00’de oynanacak. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan maçı son haftaların başarılı hakemlerinden Hüseyin Eyyüpler yönetecek. Hüseyin Eyyüpler’in yardımcılıklarını ise Serkan Özdenkçi ile Cenk Aras Özfuttu yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Burak Mandralı görev yapacak.
GENÇ MİLLİLERİMİZ HAZIR
KKTC Genç Milli Futbol Takımı bugün oynayacağı Türk Toplumu Futbol Federasyonu U21 Karması karşılaşması öncesi son çalışmasını dün Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yaptı. Milliler antrenman öncesi KKTC’nin 39.kuruluş yıldönümü vesilesiyle bayrağımızla poz verdi.
Millilerimizin, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Karması ile oynayacağı karşılaşmada ilk kez bir resmi maçta KKTC’nin yeni Puma marka milli takım formaları da giyilecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.