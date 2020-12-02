Turkish Bank UK ‘ye Türk Bankası’ndan önemli atama

Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif, hisselerinin %83’üne Türk Bankası’nın sahip olduğu Turkish Bank (UK)’in Yönetim Kurulu’na hissedar temsilcisi üye olarak atandı. Erhan Raif ayrıca, Turkish Bank UK’in Denetim ve Risk Komitelerinde de görev alacak.Atamaya ilişkin değerlendirmesinde Erhan Raif, “Türk Bankası’nın Londra şubelerinde kariyerime başladığım Grup’ta, Turkish Bank UK Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmak büyük bir onur. Ülkemizin ve sektörün yurt dışında temsiliyeti için de önemli bir pozisyon. Uluslararası finans merkezi olan Londra’dan önemli gelişmeleri Kuzey Kıbrıs’a aktarırken, yürüttüğümüz dijital dönüşüm sürecinde Grubumuza sinerji sağlayacak, müşterilerimize yönelik ortak projelerin geliştirilmeleri ve uygulamaya geçirilmelerinin de yakından takip edilmesi sağlanacak” ifadelerini kullandı.Turkish Bank Grubu, 1974 yılında açtığı Türk Bankası Harringay şubesiyle varlık göstermeye başladığı Londra’da, bugün Turkish Bank (UK) Limited çatısı altında üç şubesi ve binlerce müşterisiyle, tek Türk sermayeli İngiliz bankası olarak faaliyetlerine devam ediyor. Lha