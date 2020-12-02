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Northernland'dan anlamlı etkinlik

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Ülkemizin inşaat sektöründeki değerli firmalarından Northernland Construction farkındalığı artırmak amacıyla işaret dili semineri düzenledi

Northernland'dan anlamlı etkinlik

3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde, ada genelindeki farkındalık çalışmaları artarak devam ediyor.
Engelli dostu kuruluşlarımızdan Northernland Construction, hafta öncesinde farkındalığı artırmak amacıyla işaret dili semineri düzenledi.

Personele yönelik seminer, Kıbrıs İşitme, Konuşma Engelliler Vakfı Eğitmeni ve tercümanı Dr. Aslı Akçay tarafından verildi.
Northernland Construction personelinin yoğun ilgi gösterdiği seminer, toplum bireylerinin kaynaşması ve ortak dil kullanımına katkı amaçlıyor.
Northernland Construction’dan yapılan açıklamada, ülkemizde engelli dostu projelerin artarak devam etmesini istedikleri belirtilerek, bu konuda şirket olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır oldukları vurgulandı.
Şirket açıklamasında, benzer uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi ve “Ülkemiz, engelli sorunları ile mücadele noktasında farkındalık sahibi ama uygulamalarda ciddi eksiklikler var. Şirket olarak, buna her türlü katkıyı koymaya devam edeceğiz” denildi.
Farkındalık eğitimi nedeniyle, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Eğitmeni ve tercümanı Dr. Aslı Akçay’a teşekkür edildi ve yeni işbirlikleri konusunda söz ve eylem birliğine varıldı.(MHA)
 

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Etiketler; #Northernland Construction
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