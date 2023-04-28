Tüp gaza bu kez indirim geldi

On kiloluk ev tipi tüp gaz fiyatlarında 35 TL indirime gidildi, bugünden itibaren tüp gazın fiyatı 250 TL’ye düştü.



“1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası” çerçevesinde yapılan emirname Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Emirname uyarınca D Sınıfı Akaryakıtın (LPG) 10 kiloluk tüplerdeki perakende azami satış fiyatı 250 TL’den fazla olamayacak. Emirname bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’nin 13 Mart’ta yayımlanan sayısında LPG’nin 10 kiloluk tüplerdeki perakende azami satış fiyatı 285 TL’ye yükseltilmişti.

