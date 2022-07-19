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Tüp gaz fiyatlarında indirime gidildi

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Tüp gaz fiyatlarında indirime gidildi

Ülkede uzun zaman sonra tüpgaz fiyatlarında indirime gidildi.
KKTC'de 255 TL’ye satılan 10 kilogramlık tüp gazın fiyatı 242’ye indiriliyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 10 kilogramlık tüp gaz fiyatında 13 Türk Lirası tutarında indirim kararı aldıklarını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı kısa açıklamada, “ bir nebze de olsun vatandaşı rahatlattığımızı düşünüyorum; elbette yeterli değil ancak elimizden geleni yapmaya çalıştığımız konusunda herkesi temin ederim” dedi.

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Etiketler; #Amcaoğlu #tüp gaz
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