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TÜK, zahire bedellerini ödemeye başlıyor

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TÜK, zahire bedellerini ödemeye başlıyor

Toprak Ürünleri Kurumu’nun 25 Mayıs -26 Haziran 2021 döneminde alımını gerçekleştirdiği ürün bedelleri ödenmeye başlanıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan 
toplam 15,906.42 ton zahire ürün bedeli olarak brüt 35,497,550 Türk Lirası tutarındaki ödeme işlemi bugün başladı.

Açıklamada, 25 Haziran 2021 tarihinden sonra TÜK’e ürün teslim eden üreticilerin ürün verdikleri haftayı takip eden hafta içinde ödemelerini alabilecekleri ifade edildi.

Zahire üreticilerinin verdikleri ürünlere karşılık hak ettikleri alacaklarını tahsil edebilmeleri için alacaklarını gösteren “Müstahsil Makbuzlarının” orijinalleri ile birlikte Creditwest Bank’ın herhangi bir şubesine müracaat ederek işlemlerini tamamlamaları gerektiği kaydedilen açıklamada, “Hak sahibi zahire üreticileri, bankada yapılacak işlemler için herhangi bir ödeme yapmayacaktır. Toprak Ürünleri Kurumu tarafından bankaya bildirilen net hak ediş miktarları kesintisiz olarak hak sahibi üreticilerimize ödenecektir” denildi.

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