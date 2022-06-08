TÜK zahire alım bedellerini ödemeye başlıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun 23-27 Mayıs döneminde alımını yaptığı 4 bin 350.71 Ton 2022 ürünü yerli yemlik arpanın ürün bedeli olan 23 milyon 928 bin 905 TL’nin, 14 Haziran Salı günü itibarı ile hak sahibi zahire üreticilerin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatırılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Toprak Ürünleri Kurumu’nun, 30 Mayıs 2022 tarihinden itibaren alımını yapmakta olduğu zahirenin ürün bedelinin hak sahibi zahire üreticilerine ödenmeye devam edeceği ve dönem ve tarihlerin duyurulacağı belirtildi.