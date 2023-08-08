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TÜK, yemlik ve tohumluk arpa ürünü ödemelerine başlıyor

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TÜK, yemlik ve tohumluk arpa ürünü ödemelerine başlıyor
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Toprak Ürünleri Kurumu, yemlik ve tohumluk arpa ürünü ödemelerine yarın başlıyor.
Kurumdan verilen bilgiye göre, çiftçinin mevcut zor ekonomik şartlardan en az şekilde etkilenmesini sağlamak ve emeğinin karşılığını da erken zamanda alması adına; alımı gerçekleştirilen yemlik ve tohumluk arpa ödemelerini  kendi imkânları ile yapması için gerekli çalışmalar tamamlandı.
Kurum, 12 Temmuz tarihinde arpasını teslim eden üreticileri yarın,  13 Temmuz tarihinde  teslim eden üreticileri 10 Ağustos'ta  olmak üzere;  arpa bedellerini teslim tarihlerine göre günlük periyotlar halinde ödeyecek.
Üreticiler ödemelerini, adreslerine en yakın kurum şubelerinden adlarına düzenlenen çeklerle alacak.
 
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