TÜK yarın harnup alımına başlıyor

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) yarın Dipkarpaz, Kumyalı ve İskele’de harnup alımına başlayacağını duyurdu.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Üreticilerimizden elinde kalan harnubun değerlendirmesi için TÜK ilk kez harnup alımı gerçekleştirecektir. Dipkarpaz, Kumyalı ve İskele’de bulunan alım noktalarında yarın harnup alımı yapılacak.
Alımın 10.00 TL/Kilogramlık kısmı Toprak Ürünleri Kurumu tarafından, 10.00 TL/Kilogramlık kısmı ise Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından sübvanseye edilerek ödenecek.”
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