Trump pozitif, piyasalar da pozitif…

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Trump pozitif, piyasalar da pozitif…

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Trump pozitif, piyasalar da pozitif…
  • İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
  • Haftanın son iş günü, ABD Başkanı Trump’ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması ile küresel piyasalar oldukça dalgalı bir seyir izledi.
  • Covid-19’u uzunca bir süre ciddiye almayan, Nisan ayında “hastalara dezenfektan enjekte edelim” diyen, geçen hafta rakibi Biden’i maske takıyor olması nedeniyle adeta dalga geçerek eleştiren Trump, seçime 1 ay kala hastalandı.  
  • Konunun sağlık ve insani boyutunu bir kenara bırakarak, piyasa gözlüğümüz ile ele alırsak, pek çok soru ve bilinmeze neden olduğunu söyleyebiliriz. Mesela, Trump’ın en az 14 gün karantinada kalacağı ve seçim faaliyetlerini yüretemeyeceği düşüncesi, acaba olası bir seçim erteleme ihtimalini beraberinde getirebilir mi?
  • Trump yönetemeyecek kadar hasta olursa, yardımcısı Biden’ın da test sonucu pozitif çıkarsa, bu durumda, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi (demokrat) görevi devralacak. Böyle bir ihtimal, haliyle, uzun bir süredir bir türlü Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında anlaşmaya varılamayan mali teşvik paketinin de hızlanmasına neden olabilir mi?
  • Haliyle, bilinmezlerin hızla artması ve bilinmeyenleri pek de sevmeyen piyasalarda soru işaretleri büyük bir dalgalanmaya neden oldu. İlk etapta, altın değer kazanırken, akabinde güvenli liman özelliği ile değer kazancında ilk sırayı dolara kaptırdı. Hisse senetlerinde belirsizlik satış baskısı kurarken, genel hatları ile güçlü yorumlanan ABD istihdam raporuna rağmen piyasaların yüzü gülmedi.
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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