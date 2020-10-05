Trump pozitif, piyasalar da pozitif…

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Haftanın son iş günü, ABD Başkanı Trump’ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması ile küresel piyasalar oldukça dalgalı bir seyir izledi.
- Covid-19’u uzunca bir süre ciddiye almayan, Nisan ayında “hastalara dezenfektan enjekte edelim” diyen, geçen hafta rakibi Biden’i maske takıyor olması nedeniyle adeta dalga geçerek eleştiren Trump, seçime 1 ay kala hastalandı.
- Konunun sağlık ve insani boyutunu bir kenara bırakarak, piyasa gözlüğümüz ile ele alırsak, pek çok soru ve bilinmeze neden olduğunu söyleyebiliriz. Mesela, Trump’ın en az 14 gün karantinada kalacağı ve seçim faaliyetlerini yüretemeyeceği düşüncesi, acaba olası bir seçim erteleme ihtimalini beraberinde getirebilir mi?
- Trump yönetemeyecek kadar hasta olursa, yardımcısı Biden’ın da test sonucu pozitif çıkarsa, bu durumda, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi (demokrat) görevi devralacak. Böyle bir ihtimal, haliyle, uzun bir süredir bir türlü Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında anlaşmaya varılamayan mali teşvik paketinin de hızlanmasına neden olabilir mi?
- Haliyle, bilinmezlerin hızla artması ve bilinmeyenleri pek de sevmeyen piyasalarda soru işaretleri büyük bir dalgalanmaya neden oldu. İlk etapta, altın değer kazanırken, akabinde güvenli liman özelliği ile değer kazancında ilk sırayı dolara kaptırdı. Hisse senetlerinde belirsizlik satış baskısı kurarken, genel hatları ile güçlü yorumlanan ABD istihdam raporuna rağmen piyasaların yüzü gülmedi.
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