Near East Bank’dan sektörlere müjde

Kredi Garanti Fonu Faiz Destekli İşletmelere Destek Kredisi- II, otel işletmeleri kredisi ve küçük esnaf, tarım ve hayvancılık destek kredisi uygulamada

İşletmelere ve esnafa yaşanan sıkıntılı ortamlarda müjdeli haberler vermeyi sürdüren Near East Bank, işletmelerin ödeme zorluklarını düşünerek onlara tüm olanakları sağlayan yeni kredi paketlerini Ekim ayı ile birlikte hizmete sunuyor.

İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda Kredi Garanti Fonu Faiz Destekli İşletmelere Destek Kredisi – II ve Kredi Garanti Fonu Destekli Otel İşletmeleri Kredisi ve Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık sektörüne yönelik üç farklı ürün paketi hazırlandı.

Kredi Garanti Fonu Faiz Destekli İşletmelere Destek Kredisi-II

KKTC Kredi Garanti Fonu koordinasyonunda yürütülen ve işletmelere düşük faizli kredi sağlamak için hayata geçirilen, devlet katkılı “Kredi Garanti Fonu Faiz Destekli İşletmelere Destek Kredisi -II” yi yeni avantajlarıyla müşterilerine sunan Near East Bank; personel maaş ödemeleri, kira ödemeleri, yurt dışı hammadde yarı mamul ve makine teçhizat alımı ile Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde maliyeti düşük kaynak yaratılmasını sağlıyor.

Kredi Garanti Fonu Faiz Destekli İşletmelere Destek Kredisi-II, yıllık %18 faiz oranına %6’lık faiz desteği ile ilk 12 ay ödemesiz 60 ay vade olanağı sunuyor. Yıllık %18’lik faiz oranına yapılacak 6 puanlık faiz desteği sayesinde, pul vergilerinden de muaf olarak maliyetler düşüyor. 30 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek olan kredi hizmeti, yıllık cironun %15’ini geçmemek kaydı ile 10,000.000 TL’ye kadar kredilendirme olanağı sunuyor.

Kredi Garanti Fonu Faiz Destekli Otel İşletmeleri Kredisi

Küçük- büyük işletmelerin ülke ekonomisine sağladığı katma değerin farkında olarak, onların ihtiyaçlarına kolay, hızlı ve uygun maliyetle çözümler sunan Near East Bank, Otel İşletmeleri için hazırladığı destek kredisi ile bu zor dönemde onların da yanında yer alıyor.

Kredi Garanti Fonu Faiz Destekli Otel İşletmeleri Kredisi, personel maaş ödemeleri, yurtiçi mal ve hizmet alımı ödemeleri, yurt içi kira ödemeleri, ve Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde maliyeti düşük kaynak yaratılmasına olanak sağlıyor.

Kredi Garanti Fonu Faiz Destekli Otel İşletmeleri Kredisi de , 12 ay’a kadar erteleme, 60 ay vade imkanı, dosya masrafı ve pul vergisinden muaf şekilde tasarlandı. Azami kredi limiti 15,000,000 TL’ye kadar da kredilendirme yapılabiliyor.

İşletmeler ve Otel İşletmeleri gibi farklı sektörlere yönelik yeni paketleri sunan Near East Bank, mevcut piyasalarda bulunan kredi faizlerinden daha düşük bir maliyet yaratarak, ödeme yükümlülükleri olan firmalara avantajları yanında kolaylık da sağlıyor.

Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Destek Kredisi

Near East Bank, faiz oranları ve geri ödemedeki esnekliği düşünerek, küçük esnafa, tarım ve hayvancılık ile uğraşan işletmelere yönelik de bir kredi hazırladı. Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Destek Kredisi; 200.000 TL azami kredi limiti, yıllık %9 faiz oranı, 12 ay ödemesiz dönem toplam 48 ay vade imkanı ile kullanım amacı serbest şekilde sunuluyor.

Haskasap’ın Değerlendirmesi

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, sektörlere destek sağlamaya yönelik yeni kredi ürünlerine ilişkin değerlendirmesinde “Sürdürülebilir kalkınma ilkesini benimseyen ve sosyal dengenin sağlanması yönünde önemli adımlar atan bir kurum olarak, ülkemiz ekonomisini ayakta tutan işletmelerimizin yanında güç olmak amacı ile 2020 yılı içinde bir çok projemizi hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Tüm dünyada ve ülkemizde halen etkisi devam eden Covid-19 Pandemisi sebebi ile istihdam, üretim ve ihracat yapan bir çok işletmemiz bu zorlu dönemde çeşitli güçlükler çekmiştir ve bu süreç devam etmektedir. İşte bu sebeple üzerimize düşen toplumsal sorumluluk gereği işletmelerimizin ihtiyaçlarına uygun, piyasa faiz oranlarının altında ürünler geliştirmeye gayret ettik. Bu sebeple; ihracatın sekteye uğramasıyla yurt dışı hammadde alımlarında zorluk yaşayan, ödeme güçlüğü çeken işletmelere yönelik, farklı ödeme seçenekleriyle tasarlanan kredi imkanlarını onlar için hazırladık. Temennimiz, ekonomimizi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan küçük işletmelerimizin yanında yer alarak, ayağa kaldırmaktır.” şeklinde konuştu.

Near East Bank’ın sunduğu Kredi Garanti Fonu Faiz Destekli İşletmelere Destek Kredisi-II, Otel İşletmeleri Destek Kredisi ve Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Destek Kredisine Ekim ayı ile birlikte başvurular başladı. Bilgi ve teklif almak, kredi başvurusunda bulunmak isteyen işletmeler, tüm Near East Bank şubelerinden, 444 0 632 Çağrı Merkezi’nden, 0542 880 06 32 numaralı WhatsApp hattından ve İnternet Bankacılığı üzerinden, Near East Mobil, Near East Bank Facebook sayfalarındaki linklerden kolay ve hızlı şekilde başvuru yapabilecekler. Lha