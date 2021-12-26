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AKSA Futbol Ligleri 15. Hafta sonuçları

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AKSA Futbol Ligleri 15. Hafta sonuçları
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AKSA SÜPER LİG
Gönyeli – Doğan Türk Birliği 0 – 0 
Hamitköy – Girne Halk Evi   1 – 1   
Y.Dumlupınar – Yenicami,    6 – 1
Baf Ülkü Yurdu – Mesarya,   1 – 0
Cihangir – Binatlı,                  3 – 1
Göçmenköy – Mağusa T. G   1 – 8
M. AYeşilova – K. Kaymaklı   2 - 1  
Lefke – Türk Ocağı,               0 – 2
 
AKSA BİRİNCİ LİG
Karşıyaka – Çetinkaya,          0 – 0
ChinaB.GG - Gençler Birliği   2 – 0
Görneç – Yalova                    1 – 1
Düzkaya –Mormenekşe         1 – 1
Esentepe – Yeni Boğaziçi,     1 – 2
B.Bağcıl – M.Değirmenlik,      0 – 1  
SFC Dörtyol – Maraş,            5 – 2
Çanakkale – İncirli,                2 – 3
 
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