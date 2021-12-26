AKSA Futbol Ligleri 15. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Gönyeli – Doğan Türk Birliği 0 – 0
Hamitköy – Girne Halk Evi 1 – 1
Y.Dumlupınar – Yenicami, 6 – 1
Baf Ülkü Yurdu – Mesarya, 1 – 0
Cihangir – Binatlı, 3 – 1
Göçmenköy – Mağusa T. G 1 – 8
M. AYeşilova – K. Kaymaklı 2 - 1
Lefke – Türk Ocağı, 0 – 2
AKSA BİRİNCİ LİG
Karşıyaka – Çetinkaya, 0 – 0
ChinaB.GG - Gençler Birliği 2 – 0
Görneç – Yalova 1 – 1
Düzkaya –Mormenekşe 1 – 1
Esentepe – Yeni Boğaziçi, 1 – 2
B.Bağcıl – M.Değirmenlik, 0 – 1
SFC Dörtyol – Maraş, 5 – 2
Çanakkale – İncirli, 2 – 3
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