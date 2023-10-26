T.C Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

TCMB, 22 Haziran 2023 toplantısında faizi 650 baz puan, Temmuz ayında 250 baz puan, Ağustos ayında ise 750 baz puan, Eylül ayı toplantısında ise 500 artırmıştı. Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı görevine geldiği Haziran ayından bu yana haftalık repo faizi toplamda 2.150 baz puan yükseltildi ve yüzde 8.50'den yüzde 30 seviyesine çıkarıldı. Ekim ayı içinse faizler 500 baz puanlık artışla yüzde 35’e yükseltildi.