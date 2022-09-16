Sterlin son 37 yılın en düşük seviyesini gördü

Sterlin, dolar karşısında 1,13 ile 1985 yılından bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi. İngiltere'de ekonomik görünümün kötüleşmesi para biriminin değerinin düşmesinde etkili oldu

Sterlin dün 1,15 dolardan 1,14 dolara inerek iki buçuk yılın dip seviyesini gördükten sonra bugün daha da gerileyerek 1,13 seviyesine indi. Böylece sterlin dolar karşısında 1985 yılından bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.

Sterlinin dolar karşısındaki günlük kaybı yüzde 1’i aştı. Ayrıca dün 21 seviyelerinde olan Sterlin/TL kuru bugün 20,76 seviyelerine geriledi.

Liz Truss’ın dün İngiltere başbakanlığı için yapılan Muhafazakar parti başkanlık oylamasını kazanmasının ardından, vergi indirimi vaatleri ülkenin mali durumuna yönelik belirsizliği artırmıştı.

EKONOMİK GÖRÜNÜM KARAMSAR

Öte yandan sterlindeki düşüşte İngiltere ekonomisindeki sorunlar etkili oldu. Bugün İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) yayımladığı verilere göre ülkede perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 1,6 geriledi.

Ayrıca önceki gün açıklanan verilere göre, İngiltere'de tüketici enflasyonu ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 9,9 artış kaydetti. ONS verilerine göre, ağustos ayları dikkate alındığında gıda fiyatlarında son 27 yılın en sert artışı kaydedilmiş oldu.

Saxobank FX stratejisi başkanı John Hardy, İngiltere’nin devasa dış açıkları yürütmesi ve yeni başbakanın politikalarının etrafındaki risklerin buna eklenmesiyle birlikte, sterlin üzerinde baskı oluştuğunu belirtti.

BOE ÜZERİNDEKİ FAİZ BASKISI ARTIYOR

Dolar diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı yükselirken dolardaki bu artış sterlinde yaşanan değer kaybının derinleşmesine sebep olmuştu. Sterlindeki değer kaybında ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artış hızında ABD Merkez Bankası’na yetişmesi etkili oldu.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) da bu yıl politika faizini yüzde 0-0,25’ten yüzde 2,25-2,50 aralığına kadar çıkarmasına rağmen bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla para piyasalarında Fed’in ilk kez 100 baz puan faiz artırım ihtimali fiyatlanamaya başladı.

FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatı sebebiyle BoE 15 Eylül’deki para politikası toplantısının 22 Eylül’e gerçekleştirecek. BoE’nin Aralık 2021’den bu yana yüzde 0,10’dan yüzde 1,75 seviyesine kadar çıkardığı politika faizini, eylül toplantısında da 50 baz puan artırarak yüzde 2,25’e çıkarması bekleniyor.

BoE’nin enflasyonda hedef seviyesi halen yüzde 2 olsa da, banka bu yılın sonlarına doğru enflasyonun yüzde 13'e yükselmesini bekliyor. Ülke iki haneli enflasyon ve uzun vadeli ekonomik daralmayı içeren ikili tehdit sorunuyla karşı karşıya.