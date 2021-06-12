Son bir yılda en çok kazandıran Kripto Paralar

Kripto para piyasası içerisinde bulunduğumuz dönemde bir hayli çalkantılı. Bitcoin’in zirve yaptığı 14 Nisan 2021 tarihinden itibaren pozitif bir sergileyen birçok kripto para, Elon Musk’ın Bitcoin karşılığında Tesla satmayacağını açıklamasının ardından %50’den fazla düşüş gösterdi. Bu düşüşe rağmen onlarca kripto para birimi Mart 2020’den beri halen yatırımcılarına kâr ettirmiş durumdur. Gelin şimdi hep birlikte son bir senede en çok artan kripto para birimleri arasından 7 tanesini inceleyelim. İşte çok yükselen coinler.

Bitcoin (BTC)

Çok yükselen coinler listesinin ilk sırasında BTC var. BTC, kripto para piyasasının belki de en önemli unsuru. Piyasaya çıktığı 2009 yılından beri değerini 10 binlerce kat arttıran lider kripto para birimi Bitcoin, Mart 2020’den beri de bir hayli yükselmiş durumda. Elbette bunun sebeplerine de değinmek gerekli.

Covid-19’un tüm dünyayı sarmasıyla birlikte birçok yatırım enstrümanı çok büyük değer kaybı yaşadı. Bitcoin de bu değer kaybından nasibini aldı. Ancak Mayıs 2020’de gerçekleşen Halving (yarılanma) sürecinin ardından Bitcoin yükselmeye başladı ve 14 Nisan 2021’de kadar değerini neredeyse 20’ye katladı.

12 Mart 2020’de 3500 dolar seviyelerine kadar düşen piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi BTC, 14 Nisan 2021’de 64.500 dolar seviyesine çıkarar 13 ay içerisinde değerini 17 kat arttırdır ve diğer kripto para birimlerinin de yükselişine sebep oldu diyebiliriz.

Cardano (ADA)

Son bir sene içerisinde en çok yükselen kripto para birimlerinden birisi de Cardano. Piyasa değeri bakımından 54 milyar dolarlık değeriyle, en büyük 4. kripto para birimi olan ADA, son bir sene içerisinde çok iyi bir grafik çizdi. Değerini %13894 arttıran ADA böylelikle, yatırımcılarını bir hayli mutlu etti diyebiliriz.

Yine Mart 2020’de 0,0177 dolar olan Cardano, 2,47 dolar seviyelerine gelerek yeni bir rekor kırmış oldu. Böylelikle de çok yükselen coinler listesinde yerini aldı.

Binance Coin (BNB)

Binance Smart Chain’in yakıtı olan BNB de son bir senede bir hayli yükseldi. Bunun sebeplerine baktığımız zaman Ethereum ağında yaşanan çok yüksek transfer ücretlerini gösterebiliriz. Ethereum ağı hem çok yavaş hem de çok pahalı bir çözüm olduğu için yatırımcılar da BNB’nin iyi bir çözüm olacağını düşündüler ve de öyle oldu. BSC, Ethereum ağına kıyasla daha hızlı bir ağ olarak karşımıza çıkıyor.

Bunun yanı sıra toplamda 200.000.000 (iki yüz milyon) olan BNB arzı her 3 ayda bir azaltılıyor ve buna Coin Burning deniyor. Binance, BSC projesinin yöneticisi olması sebebiyle bu Coin Burning işlemini toplam BNB arzı 100 milyon adet kalana kadar sürdürecek.

BNB’nin grafiğine baktığımızda ise Mart 2020’de 8.44 doları gördü. Bu düşüş çok uzun süre sürmese de birçok yatırımcıyı üzdü. Ancak BNB’yi satmayıp elinde tutanlar bir sene sonrasında değeri 81 kat artan bir kripto para birimine sahip oldular. 691.77 dolara kadar çıkan BNB son bir sene içerisinde en çok yükselen kripto para birimleri arasında yer aldı.

HOT

HOT, Türk kripto para yatırımcılarının hem en çok kazandığı hem de en çok kaybettiği bir kripto para birimi. Son bir sene içerisinde 160 kat artan kripto para uzun dönemli yatırımcısına elbette çok yüksek oranda kâr ettirdi. Ancak zirve noktasından da bir hayli uzakta. Zirve noktasında 100 TL değerinde HOT alan bir kripto para yatırımcısının elinde şu anda 28 TL değerinde HOT bulunuyor. Yani %72 oranında kayıp da mevcut.

CHZ

Çok yükselen coinler arasında CHZ de bulunuyor. CHZ son dönemde bir hayli yükselen kripto para birimlerinden birisi. Socios adlı şirketin ortaya çıkardığı CHZ, spot kulüpleriyle yaptığı anlaşma sebebiyle biliniyor. Manchaster City, Paris Saint Germain gibi kulüplerle anlaşma yapması sebebiyle değeri Mart ayında zirve yaptı ve 0,9 USD’ye kadar çıktı.

Ancak bunun daha öncesi de mevcut. Son bir senelik zaman dilimine baktığımız için, CHZ’nin Mart 2021’deki fiyatı da önemli. Mart 2020 ile Mart 2021 arasında, yani tam bir senede değerini 240 kat arttıran bir kripto para biriminden bahsediyor. Yani geçen sene mart ayında 100 USD alan birisi mart 2021’de 24 bin USD’ye sahip olacaktı.

Dogecoin (DOGE)

Bir kısım yatırımcının çok sevdiği bir kısım yatırımcının ise nefret ettiği kripto para birimi elbette Dogecoin denilebilir. Piyasaya çıkış amacı bile bir şaka olan DOGE’un yatırımcı kitlesi bir hayli büyük. Hatta dünyanın en zengin insanlarından birisi olan Elon Musk dahi bir DOGE yatırımcısı. Tabi bu olaylara nasıl baktığınızla da ilgili bir durum. Kimi insan Elon Musk’ın insanları kullanarak DOGE üzerinden kazanç eldi ettiğini düşünse de DOGE’un değeri son bir senede inanılmayacak derecede yükseldi.

0,0013 USD değer ile Mart 2020’ye başlayan DOGE, Musk’ın sosyal medya paylaşımlarının ardından da anlık bir şekilde yükseldi. Hatta Elon Musk Dogecoin reklamını yapmak için televizyona dahi çıktı desek yanılmayız. Zirve değeri 0,73995 USD olan Dogecoin’in son bir senede sergilediği yükseliş ise tam 650 kat.

İnanılmaz! Mart 2020’de 2000 USD değerinde Dogecoin alsaydınız ve zirve noktasında satsaydınız şu an muhtemelen milyonerler arasında yer alıyordunuz.

Ethereum (ETH)

Bitcoin’den sonra en büyük kripto para birimi elbette ETH. Hatta bazı kesimler ETH’nin Bitcoin’in yerini alacağını dahi düşünüyor. Bu söylentiler bir yana ETH, şimdilik Bitcoin’in yerini almasa da yatırımcılarına çok iyi bir şekilde kazanç getirisi sağladı.

2015 yılında ortaya çıkan ETH, birçok güncelleme geçirdi ve günlere geldi diyebiliriz. Ethereum ağı çok kullanılması ve gerçek dünyaya uyarlanabiliyor olması sebebiyle de yatırımcıların değer verdiği bir kripto para birimi.

Mart 2020’de 87 USD olan ETH, Bitcoin’in yükselişinin ardından yükselmeye başladı ve 4372 dolara kadar çıktı. 87 dolardan, 4372 dolara kadar çıkarken de %4987 oranında bir yükseliş gösterdi ve değerini 50’ye katladı.