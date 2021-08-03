Son 1 ayın yıldızı Türk Lirası. Gözler bugün enflasyon verisinde

- İktisatbank Hazine bölümü grup müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para, borsa ve piyasa analizi şöyle:
- Küresel mali piyasalar haftaya sakin bir başlangıç yaptılar. İçeride, gözler her ne kadar Ege ve Akdeniz'i yakan feci yangınları çaresizlikle takip etse de, Tokyo Olimpiyatlarından gelen iyi haberler ve son 1 ayın yıldızı olan TL, bir nebze de olsun bu karanlık günlerde yüreklere su serpiyor. Can ve mal kaybına yol açan yangınları bir an önce kontrol altına alınması ve yeniden 'yeşil vatanın' fidan dikerek yeşertilmesini temenni ediyoruz.
- USDTRY kuru dün tahminlerimize paralel 8,41 seviyesindeki teknik bölgesini aşağı yönlü geçerek 8,34 seviyesine kadar geriledi. Son 1 ayın dolar karşısındaki performansına bakarsak, TL'nin gelişmekte olan ülke para birimleri arasından olumlu ayrıştığını görüyoruz. Bu eğilim orta / uzun vadede sorgulanacak olsa da, yaz rehavetinde, Eylül ayına kadar TL ve TL cinsi varlıklarda pozisyon artırılabileceğini düşünüyoruz.
- Bu hafta Perşembe günü sonuçlanacak İngiltere Merkez Bankası (BoE) olağan faiz toplantısı önem arz ediyor. Amiral gemi FED'in arkasından seyreden BoE'dan da önemli bir politika değişimi beklenmiyor. Kuvvetle muhtemel parasal desteğin devamı yönüne açıklamalar, Sterlin üzerinde aşağı yönlü baskı kurabilir.
- Kıymetli madenler cephesinde de halen daha belirgin bir yön yok. ABD faizleri ve enflasyon kombinasyonundan çıkan düşük reel getiriye rağmen maalesef altın ve gümüş bir türlü olması gereken yerde değil! Cuma günkü ABD'de açıklanacak kritik Tarım Dışı İstihdam (TDİ) verisi, yön tayini açısından önemli bir katalizör olabilir.
- Altın açısından 1,830 seviyesi önemli bir direnç. Gümüş açısından ise, kalabalık ortalamaların yığıldığı 25,90 - 26,25 bandı kırılmadan yukarı yönlü hareket için arzulana yakıtın bulunamayacağını düşünüyoruz. Fonların pozisyonlanmasına bakarsak, düşük reel faize rağmen kıymetli metallerde pek de olumlu bir havanın olduğunu maalesef söyleyemiyoruz.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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