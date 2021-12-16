Ekmek zammının ardından, akaryakıt ve tüp gazın da zamlanmasıyla birlikte simit de zamlardan nasibini aldı. Simit artık lüks oldu, bir simit artık 10 TL’den satılıyor



Hayat pahalılığı vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Birçok ürüne artık

Dövizdeki artış hayatın her alanında kendisini hissettirirken, geçim derdine düşen vatandaş artık yemek ve kahvaltı masasından da kısmaya başladı. Özellikle orta gelirli ailelerin kahvaltı masasının vazgeçilmezi olan simit artık lüks tüketim maddesi haline geldi.

Hayat pahalılığı vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Birçok ürüne artık günlük zamlar gelirken, ekmek zammı, akaryakıt zammı ve tüp faz zammının ardından simit de zamlandı. Simidin fiyatı 10 TL’ye yükseldi.Dövizdeki artış hayatın her alanında kendisini hissettirirken, geçim derdine düşen vatandaş artık yemek ve kahvaltı masasından da kısmaya başladı. Özellikle orta gelirli ailelerin kahvaltı masasının vazgeçilmezi olan simit artık lüks tüketim maddesi haline geldi.