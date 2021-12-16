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Patatese de zam geliyor

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Patates Üreticileri Birliği, patatesin hasattan sonra zamlı olarak piyasaya gireceğini açıkladı

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Patatese de zam geliyor
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Temel gıda maddeleri başta olmak üzere, iğneden ipliğe her ürüne zam gelmesi ve zamların durmayacağı söylentisi, vatandaşın korkulu rüyası olmaya devam ediyor, sıradaki ürün ise patates.
Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Asbaşkanı Hasan Yahya, şu an ürünün tarlada olduğunu, stokçuluk gibi bir durumun mümkün olmadığını açıkladı
“Ürün toprak altında, henüz hasat yapılmadı”
Yahya, hava şartlarından dolayı ürünün hala toprak altında olduğunu ve yeni hasadın yapılmadığını belitti ve bundan kaynaklı piyasada sıkıntı olduğunu doğruladı.
Yahya, önümüzdeki günlerde hava şartlarının düzelmesine bağlı olarak hasadın başlayacağını ve rekolteyi göreceklerini kaydetti.
Tarlada bulunan ürünün ancak iç piyasaya yeteceğini, önceki senelerdeki gibi güneye veya yurt dışına ihracat yapılıp yapılamayacağının çıkacak olan rekolteye bağlı olacağını ifade eden Yahya, girdi maliyetlerinde ve dövizdeki yükseliş nedeniyle, yeni hasatta patatesin fiyatının mutlaka yükseleceğini de söyledi.
 
 
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