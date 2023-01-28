banner875
banner885
Doğunun efendisi Gençler Birliği
Doğunun efendisi Gençler Birliği
15 0
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
30 0
 
İsveç Başbakanı Kristersson:
İsveç Başbakanı Kristersson: "Provokatörler, İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye çalışıyor"
10 0
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
13 0
Araştırma:
Araştırma: "Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor olabilir"
18 0
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
24 0
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
37 0
banner878

Seyrüsefer ve ehliyet harçlarına da okkalı zamlar

banner476

banner825
Seyrüsefer ve ehliyet harçlarına da okkalı zamlar

Seyrüsefer ve ehliyet harçlarına da zam yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruyla zamlı fiyatlar 27 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girdi.

Zamlı seyrüsefer harçları şu şekilde:

Buna göre; Benzinle Çalışanlar Ağırlığı 1016 kilograma (kg) kadar olanlar (1016 kilogram dahil) Her bir kg. için 0.77 TL ,

Ağırlığı 1017-1270 kilogram (kg) olanlar (1270 kilogram dahil) Her bir kg. için 1.35 TL,

Ağırlığı 1271-1524 kilogram (kg) Her bir kg. için 1,68 olanlar (1524 kilogram dahil), 3.38 TL,

Ağırlığı 1524 kilogramdan (kg) yukarı Her bir kg. için  4.75 TL’ye çıkrı

Zamlı ehliyet ücretleri şu şekilde:

2 yıllık: 774.80 TL

3 yıllık: 1,034 TL

5 yıllık: 1,589 TL

10 yıllık: 2,639 TL

Öğrenci Ehliyeti Sınavı: 775 TL

Öğrenci Ehliyeti: 774,90 TL

Motorlu Araç Sürüş Sınavı: 1,065 TL

Geçici Sürüş Ehliyeti:  774.90 TL

Uluslarası sürüş ehliyeti:  1,620 TL

Kaybolan, bozulan, yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyet sureti için 380 TL.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.