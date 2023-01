Seyrüsefer ve ehliyet harçlarına da okkalı zamlar

Seyrüsefer ve ehliyet harçlarına da zam yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruyla zamlı fiyatlar 27 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girdi. Zamlı seyrüsefer harçları şu şekilde: Buna göre; Benzinle Çalışanlar Ağırlığı 1016 kilograma (kg) kadar olanlar (1016 kilogram dahil) Her bir kg. için 0.77 TL , Ağırlığı 1017-1270 kilogram (kg) olanlar (1270 kilogram dahil) Her bir kg. için 1.35 TL, Ağırlığı 1271-1524 kilogram (kg) Her bir kg. için 1,68 olanlar (1524 kilogram dahil), 3.38 TL, Ağırlığı 1524 kilogramdan (kg) yukarı Her bir kg. için 4.75 TL’ye çıkrı Zamlı ehliyet ücretleri şu şekilde: 2 yıllık: 774.80 TL 3 yıllık: 1,034 TL 5 yıllık: 1,589 TL 10 yıllık: 2,639 TL Öğrenci Ehliyeti Sınavı: 775 TL Öğrenci Ehliyeti: 774,90 TL Motorlu Araç Sürüş Sınavı: 1,065 TL Geçici Sürüş Ehliyeti: 774.90 TL Uluslarası sürüş ehliyeti: 1,620 TL Kaybolan, bozulan, yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyet sureti için 380 TL.