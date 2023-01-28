İŞAD, Feyzioğlu'yla ekonomiyi masaya yatırdı

İŞAD heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, yönetim ve danışma kurulundan bir heyet ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti.

İŞAD Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre İŞAD Başkan Enver Mamülcü, Büyükelçi Metin Feyzioğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek, “Kısa zaman içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ile kurduğu diyaloğun çok verimli sonuçlar doğurması” temennisini paylaştı.

Mamülcü, “Oluşacak güzel diyalog ve iş birliği sonucu daha kaliteli yaşam standardına ulaşmak için 33 yıllık Kıbrıs Türk iş insanları olarak her zaman iş birlikteliği içerisinde çalışmak için gayret göstereceklerini” de belirtti.

Açıklamada, İŞAD heyetinin, ziyarette, E-Devlet sistemi, enterkonnekte sistemi, ihracatın artması için yerli ürünlerin teşvik ve desteklenmesi, tarım ürünlerinin vazgeçilmezi suyun Mesarya bölgesine ulaştırılması gibi birtakım konuları dile getirdiği ve bu konularda çözüm önerileri yapmaya hazır oldukları da kaydedildi.