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Res-Bir'den Tarım Bakanı Oğuz'a et fiyatı eleştirisi

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Res-Bir'den Tarım Bakanı Oğuz'a et fiyatı eleştirisi
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Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (Res-Bir), et fiyatlarındaki artış nedeniyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u eleştirdi.

Birlik, Oğuz’a yönelik "Siz evinize et alabiliyor musunuz? Halk alamıyor da hatırlatalım dedik" ifadelerini kullandı.
 
Res-Bir açıklamasında et fiyatlarının “dana kıyma-300 TL, dana biftek-400, bonfile-500 TL, kuzu pirzola ve şiş - 360 TL, kuzu yemeklik-350 TL (kol-boyun)” olduğu da kaydedildi.
 
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