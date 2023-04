Res-Bir'den Tarım Bakanı Oğuz'a et fiyatı eleştirisi

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (Res-Bir), et fiyatlarındaki artış nedeniyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u eleştirdi.



Birlik, Oğuz’a yönelik "Siz evinize et alabiliyor musunuz? Halk alamıyor da hatırlatalım dedik" ifadelerini kullandı.



Res-Bir açıklamasında et fiyatlarının “dana kıyma-300 TL, dana biftek-400, bonfile-500 TL, kuzu pirzola ve şiş - 360 TL, kuzu yemeklik-350 TL (kol-boyun)” olduğu da kaydedildi.