Öztürker: “82’inci yılımızda da nerede olursanız olun, bankanız hep yanınızda”

Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdür Yardımcısı Müzeyyen Öztürker bankanın 82. Kuruluş Yıldönümü dolayısı ile yaptığı yazılı açıklamada Limasol Bankası’nın belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda güven ve istikrardan ödün vermeden dijital dönüşüm odaklı adımlar atmaya devam ettiklerinin altını önemle çizdi. Öztürker, “Müşterilerimize ayrıcalıklı hizmetler sunup; dijitalleşmenin bitmek bilmeyen bir süreç olduğuna inanan Yönetimimiz ve çalışanlarımız ile KKTC halkına, değerli hissedarlarımıza ve müşterilerimize 82 yıldır olduğu gibi hep en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz “ dedi.

Limasol Bankası 82’inci yılında ve ülkemizin köklü kuruluşları arasında yer almakta. Bizlere neler söylemek istersiniz?

Öztürker: “ Limasol Bankası’nın 82 yıllık tarihine bakıldığında, Kıbrıs Türk Halkında iz bırakan tarihi değişim ve dönüm noktalarından geçtiğini ve siz değerli halkımız ve müşterilerimizden aldığımız güven duygusu ile bugünlere birlikte birbirimizden güç alarak gelmemizin haklı gururunu yaşamaktayız.

82 yıllık bankamız, İngiliz Koloni Dönemi, Kıbrıs Cumhuriyeti Dönemi, Otonom Türk Yönetimi, Federe Türk Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere 5 rejim geçirmiş; adada olumsuz koşullarda yaşamına devam etmek için gerekli tedbirleri alarak bugünlere geldiğini görüyoruz. Kurulduğu günden bugüne Kıbrıs Türk Halkı’nın hizmetinde ve yanında olmuş, olmaya da devam edecektir. Bu olgu ile bu yıl ki sloganımızı ‘Nerede Olursanız Olun, 82 Yıldır Bankanız Hep Yanınızda’ diyerek halkımızın ve müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.”

Limasol Bankası pandemi dönemi işçi çıkarmadan hatta istihdam sağlayarak bu süreçte yine çalışanına verdiği değer ile takdir kazanmakta. İnsan Kaynakları politikanızdan bahsedebilir misiniz?

Öztürker: “Limasol Bankası personeli olmak kesinlikle bir ayrıcalıktır. Limasol Kooperatif Bankası insan kaynakları politikası; insana önem ve öncelik vermek, sürekli yatırım yapmak, eğitimler için gerekli kaynağı ayırmak, kurum içi terfi ile yükselmeye öncelik tanımak, insan kaynakları sistemleri geliştirmek, açık iletişim ortamının öncülüğünü yaparak katılımcılığı sağlamak, adil ve objektif tutum sergilemek ve uluslararası standartlarda uygulamalar geliştirmek şeklinde özetlenebilir. Limasol Bankası’nda çalışanların ortak paydasını özverili çalışma, hoşgörü, insana saygı ve güven unsurları oluşturmaktadır. Güçlü İnsan Kaynakları yapısının yanı sıra personelimiz BASS Sendikası’na bağlı olarak yasal özlük haklarına ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına bağlı huzur içerisinde çalışmaktadırlar. Limasol Bankası İnsan Kaynakları Birimi, çalışanlarının memnuniyetine önem vererek, sürekli eğitim, dinamik kariyer olanakları ve çağdaş çalışma imkanları sunarak müşteri memnuniyetinin sağlandığı gibi personelimizin de memnuniyetini eş zamanlı olarak sağlamayı esas kılmaktadır. Bankamız pandemi dönemi odağı insan olan yaklaşımla ; işçi çıkarmadan, maaş kesintisi yapmadan, Covid – 19 tedbirlerini alarak hem banka hem de iştirakleri ile yarattığı istihdam olanaklarıyla sektörde önemli bir role sahiptir. Pandemi döneminde çalışma ortamı farklılaştırabilmenin, iş yaşam dengesini gözetmenin kritik bir öneme sahipliği bilinci ile insan kaynağı politikamız yürütülmüştür. Halkımızın daha çağdaş ve teknolojik bankacılık hizmeti alabilmesi için teknolojiye ve insan kaynağına yapmış olduğu yatırımlar ile yolumuza emin adımlar ile devam etmekteyiz.”



Limasol Bankası’nın özgün hizmetleri ve projeleri hakkında neler söylemek istersiniz?

Öztürker: “Limasol Bankası, ülkemizde faaliyet gösteren en köklü ve en başta gelen finans kuruluşları arasında yer almaktadır. Başta yatırım yapmak isteyen girişimcilere ve KOBİ’lere sağladığımız olanaklarla çok değerli iş ortaklıklarına imza atmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak onlardan gelen taleplere göre hazırlanan projelerimiz ve kredilerimizle her türlü finansal ürün ve hizmeti sunmaktayız.

Projelerimizden şu şekilde bahsedebiliriz. 2020 yılında dijital dönüşümün odağın da ki yeni nesil Core Bankacılık Yazılımı, CoreTechsS’e geçiş için yapılan tüm altyapı, yazılım ve donanım iyileştirmelerini sayabiliriz. Özellikle Limasol Bankacılık Akademi Binası’nın hayata geçirilmesi, yazılımsal olarak İnternet ve Mobil Bankacılık uygulamalarının Yeni Nesil Bankacılık ile uyumlu, dinamik yapıya kavuşması ve de CoreTechsS yazılımının koştuğu sanallaştırma platformunun altyapı ve yazılım güncellemesi, özellikle 2020 yılının en büyük çalışması Yeni Nesil Temel Bankacılık programı CoreTechsS’e geçiş projesi olan Koza Projesi’dir. Yeni dönemde maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak için iş süreçlerinde gerekli digitalleşme ve otomasyonu sağlamaktadır.

Bankamız 100. Yıl vizyonu yol haritasına uygun olarak başlatılan Dijital Dönüşüm çalışmalarının ilk aşaması olan bu proje, Koza Proje Grubu koordinasyonu ile bankanın tüm birimlerinin ortak çalışması sonucunda verimli ve güvenli bir şekilde tamamlanmıştır. Proje kapsamında yapılan teknik çalışmalar ile sunucu sistemleri, veri tabanı sistemleri, depolama sistemleri gibi Bilgi İşlem altyapı bileşenlerinde güncelleme ve yenileme yatırımları yapılmıştır. Ayrıca daha iyi hizmet verebilmek için son kullanıcıların ihtiyaç duyduğu yazıcı ve tarayıcı gibi uç bileşenlerde de yeni nesile uygun şekilde yatırımlar yapılarak tamamen yenilenmiştir. Süreç bazlı operasyon yapısı, detaylı müşteri veritabanı, dış sistemlere kolay entegrasyon yapısı, kullanıcı dostu arayüzü, otomasyon altyapısı, esnek ve geliştirilebilir olması gibi yetkinlikleri sayesinde Yeni Nesil Temel Bankacılık uygulaması CoreTechsS ile Bankamız müşterilerine daha iyi ve daha hızlı hizmet vermeye devam etmektedir. Çok yakın zamanda teknolojiye yönelik öncü ve ilkleri yaratacak projelerimiz ile halkımıza ortak heyecanımızı müjdelemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. “

Yeni Nesil Bankacılık Programına geçiş projesinin hayata geçirilmesinde aktif rol oynadınız. Hem yeni program hem de pandeminin dijitalleşmeye olan etkileri hakkında görüşleriniz nelerdir?

Öztürker: “ Pandemi sebebiyle tüm dünyada dijitalleşme büyük bir ivme kazanarak hepimizin hayatına hızla yerleşti. Özellikle bankamızın bugüne kadar teknolojiye yaptığımız kesintisiz yatırımları ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak daima birinci vazifemiz oldu. Geçtiğimiz yıl Mart ayında girilen karantina döneminde özellikle Limasol Bankası dijital kanallara ilgi oldukça yoğun oldu. Tüm işlemleri Limasol Bank Mobil ve İnternet Bankacığı ile evlerinde sağlıklı bir şekilde gerçekleştiren müşterilerimiz yine kısmi karantina döneminde de bu kanalları kullanarak işlemlerini gerçekleştirebildiler. Bu noktada da Nerede Olursanız Olun Limasol Bankası 82 Yıldır Yanınızda sloganımızın altını ne mutlu ki vaat verdiğimiz şekilde müşterilerimizin her koşulda yanlarında olarak çözümledik.

Mobil ve internet bankacılığı ile şubeye gitmeden evden bankacılık işlemleri yapılmakta; ayrıca, şubelerimizde ve ada genelinde CardPlus ortak ATM’lerimiz ile hizmet vererek birçok ödemenin 7/24 yapılabilmesini sağladık. Bankacılık işlemlerinde alternatif dağıtım kanalı olarak giderek artış gösteren internet bankacılığı sayesinde de hizmetlerimizin devam etmesi sağlanmakta. Pandemi döneminde evden çıkmaya gerek olmadan; fatura ödemeleri, kart borç ödeme; bakiye ve taksit sorgulamaya kadar birçok işlem yapma fırsatı sunuyoruz. Müşterilerimize işlemlerini 24 saat gerçekleştirebilme ve portföylerini 24 saat boyunca kontrol altında tutabilme özgürlügü tanıyan internet bankacılığımız sayesinde de bankamız şubelerinde oluşan insan trafiğini de en aza indirerek bulaş riskine karşı önlemlerimizi de almış olduk. Yeni Nesil Bankacılık CoreTechsS’e geçiş dönemini pandemiyi bir kriz değil fırsat görerek çalışmalarımızı yürüttük. Bu süreçte yoğun bir şekilde çalışıp, deneme testlerini yaparak gerekli eğtimleri tüm personelimize sağladıktan sonra 2021 yılının ilk günlerinde gelişen ve değişen teknoloji karşısında müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan yeni nesil bankacılık programına geçiş yaptık. “

Covid 19 salgını ile birlikte küresel ekonomide dalgalanmalar yaşanıyor. Sizce bu durum ilerleyen günlerde de devam eder mi? Bir toparlanma süreci var diyebilir miyiz?

Öztürker: “COVID-19 küresel salgını insanlığı hazırlıksız yakaladı. Bilim ve teknolojinin göz kamaştıracak boyutlarda geliştiği bir dönemde, salgın ekonomik ve toplumsal hayatı hiç beklenmedik bir biçimde sarsmış, toplum sağlığını hem ruhsal hem de fiziksel bağlamda derinden etkilemiştir. Ard arda yaşanan arz ve talep şokları üretimden tüketime, taşımadan tedarik zincirlerine, ticaretten finansa kadar tüm alanlarda dalgalanma ve daralmalara neden olmuştur. Oluşturulan senaryolar aşının bulunmasına göre belirlenirken dünya ülkeleri uzun zamandır ilk kez ne yapacağını bilemez hale gelmiştir. Çünkü içinde bulunduğumuz kriz sadece ekonomik veya finansal bir kriz değil aynı zamanda bir sağlık krizidir. Korunma ve tedavi süresince uygulanan tedbirler ülkelerin ekonomileri üzerinde negatif yönde etkiler yaratarak bir çeşit küresel krize yol açmıştır. Pandeminin ekonomiye olan negatif etkilerinin giderebilmek için ülkeler tarafından para politikası,maliye politikası ve diğer politikalar ile önlemler alınmaktadır. Pandemi ile mücadele sürecinde tüm ülkelerde ve KKTC’de kredi ve borçların yeniden yapılandırılması, düşük faizli kredi desteği gibi para politikalarını içeren politikalar yürürlüğe konulmuştur.

Öte yandan Kıbrıs Türk Ticaret Odası 2020 yılına dair ülke ekonomisi ile ilgili bir rapor yayınladı ve raporda 2020 yılında covid 19 virüs sebebiyle ülke ekonomimizde bir küçülme yaşanmıştı. Raporda bu oran yüzde 14,3 olarak açıklandı. Benim tahimin ise 2021 yılı sonuna gelindiğinde alınan tedbirler ile bu durumun biraz toparlanacağıdır. Ayrıca aşılanma ile ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalara bakıldığı zaman ekonomimizin olumlu şekilde etkilenerek seyrine gireceğini öngörmekteyim. Sadece ülke ekonomimiz değil diğer ülke ekonomilerinin Covid-19 salgınının seyri, küresel ekonomik ve finansal gelişmelerine göre değişkenlik göstereceğini tahmin ediyorum.”

Son olarak neler söylemek istiyorsunuz?

Öztürker: “ Sözlerimin sonunda şunu belirtmek isterim. Bizler önümüzdeki yıllarda teknolojiye ve yeniliklere ayak uydurmak için şimdiden planlarımızı yaptık ve 100. Yıl vizyonumuz ile Uluslararası bir banka olma hedefi ile 100. Yılımızda Türkiye’de ve Avrupa’da şubeleri olan bir banka olmak istiyoruz. Hedefimiz, Limasol Bankası’nın bir dünya markası olmasıdır. 82 yılın getirdiği tecrübe, halkımızın ve müşterilerimizin bize olan güveni daha nice başarı dolu yıllar dilerim.”