Near East Technology’den küresel dijital dönüşüm projesi

Yakın Doğu Üniversitesi 2 yıl önce mevcut muhasebe sistemlerinin yerine, finansal verilerini daha etkin bir şekilde yönetebilmek, esnek bir yapı ile verileri çok yönlü raporlayabilmek ve operasyonel işlerde emek ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla, yüksek kalite standartlarında sonuç üretecek çözüm olduğuna inanılan SAP S/4HANA ürünü için proje başlattı. Başarı ile sürdürülen bu çalışmalar sonucunda ülkenin lider teknoloji şirketlerinden Near East Technology ve SAP’nin en üst seviye Platin/Global iş ortağı Detaysoft işbirliği ile gerçekleşen dijital dönüşümle örnek teşkil edecek bir proje gerçekleşti.

Finansal ve operasyonel verilerini daha iyi yönetebilmek, etkin takip, analiz ve planlama fonksiyonlarını yürütmek adına önemli bir etabın aşılması için başlatılan dijital dönüşüm projesi başta Yakın Doğu Üniversitesi olmak üzere, Yakındoğu bünyesinde bulunan diğer kuruluş ve şirketlere de adapte edildi.

Near East Technology danışmanlığında Detaysoft işbirliği ile gerçekleşen bu dijital dönüşüm projesi SAP dünyasından da takdir toplayarak SAP Global web sayfasında örnek gösterilen bir proje olarak iş dünyasına duyuruldu.

Near East Technology Genel Müdürü Renan Avni; yoğun ve sorunsuz bir proje süreci neticesinde kullanıma alınan SAP S/4HANA sayesinde Yakın Doğu Üniversitesi’nde kusursuz operasyona sahip, esnek, verimli, izlenebilir ve kurumsal bütünlüğe dayalı muhasebe yönetim sistemi elde edildiğini belirtti.

Kapsamlı raporlamaları, güvenli ortamı ve süreç tasarımındaki başarısı nedeniyle SAP'yi tercih ettiklerini söyleyen Avni, “iş ortağımız Detaysof ve deneyimli proje ekibimizin çalışmalarıyla sorunsuz bir süreç neticesinde kullanıma aldığımız S/4HANA sayesinde operasyonel kusursuzluk ve çok daha verimli süreçler elde ettik’’ ifadesini kullandı.

Renan Avni devamla, ‘’Projeyi hayata geçirdikten sonra çalışmaların olumlu meyvelerini gördük, atılmış olunan adımların ve uygulanan stratejinin ne kadar doğru olduğunu şimdi daha net görebiliyoruz. Projenin genel koordinasyonundan yürütülmesine, doğru yapılanmanın oluşmasından uygulamaya ve kullanıcı eğitimlerinin gerçekleşmesine kadar büyük emeği geçen tüm proje ekibimiz, özverili çalışmasıyla bu projenin başarılı bir şekilde hayata geçmesini sağlamışlardır’’ dedi.

Kurumların mevcut sistemleri için dijital dönüşümü hızlandırmasının zorunlu hale geldiği bir dönemde olduğumuzu, işleri yürütmek ve maliyetleri optimize edip, iş sürekliliğini ve hizmet kalitesini korumak gerektiğini de kaydeden Near East Technology Genel Müdürü Renan Avni, Near East Technology olarak en son teknolojileri kullandıklarını, dijital dönüşüm sürecine hızlı bir şekilde adapte olmayı sağlayacak hizmetleri ve çalışmalarıyla tüm müşterilerinin yanında yer aldıklarını vurguladı. Lha