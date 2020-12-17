banner583
banner572
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
31 0
Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?
Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?
18 0
 
Trabzonspor kupada havlu attı
Trabzonspor kupada havlu attı
12 0
Final, Yusuf Hüdan anısına olacak
Final, Yusuf Hüdan anısına olacak
16 0
Serdarlı çöplüğü perişan etti
Serdarlı çöplüğü perişan etti
25 0
Renkli Kuşak sınavında başarılılar açıklandı
Renkli Kuşak sınavında başarılılar açıklandı
13 0
Antalya'da tarım alanları sular altında
Antalya'da tarım alanları sular altında
17 0
banner529
banner570

Nalbantoğlu Hastanesi tüm bölümleri ve ekibiyle halka hizmet veriyor

banner476

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tüm bölümleri ve ekibiyle halka hizmet verdiğini, ameliyatların durdurulmasının söz konusu olmadığını, ameliyatların önlemler çerçevesinde sayısı azaltılarak devam edeceğini duyurdu

banner577
Nalbantoğlu Hastanesi tüm bölümleri ve ekibiyle halka hizmet veriyor

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimlik Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Covid-19 salgını konusunda hastaların ve sağlık çalışanlarının korunması için daha sert önlemler alınacağını, belirten Başhekimlik, tüm adanın kalbi olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin halka hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği, dün dışardan bulaş olup pozitif çıkan personellerinin temaslılarından iki personelin daha pozitif olduğunun ortaya çıktığına işaret ederek, şöyle devam etti:

“Covid -19 temas ekibi tarafından iki  personelimizin temaslıları temas ekibi tarafından izole altına alınmıştır. Sağlık çalışanlarımızı ve hastalarımızı korumak adına Başhekimlik tarafından daha sıkı önlemler alınmaya başlanmıştır. Hastanemizde çalışan  tüm hizmetler devam etmektedir. Ameliyatların durdurulması söz konusu değildir .Ancak ameliyatlarımız önlemler çerçevesinde sayısı azaltılarak devam edecektir.”

Hastanede çalışan tüm  personele rutin olarak  PCR testleri yapıldığına dikkat çeken Başhekimlik, hastanede yapılan PCR testlerinde herhangi bir başka pozitif vakaya rastlanmadığını kaydetti.

Başhekimlik, Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tüm bölümleri ve ekibiyle halka hizmet verdiğini kamuoyuyla paylaştı.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.