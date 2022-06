Near East Hayat sağlık sigortalılarına ömür boyu yenileme garantisi

Herhangi bir ek prim veya istisna uygulamadan “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” verebilir. Near East Hayat'daki “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkını kazanma tarihinden önce oluşan riskler için hastalık ek primi uygulamak sureti ile de “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkı verebilir, Ömür Boyu Yenileme Garantisini vermeyip, her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapabilir.

Pandemi ile birlikte sağlığa daha fazla özen gösterilmesi, sağlık harcamalarının giderlerimizde ciddi bir paya sahip olması ve giderek artması, özel sağlık sigortalarına olan ilgiyi artırmıştır.Near East Hayat, bu bağlamda ülkemizde önemli bir atılım gerçekleştirerek özel sağlık sigortalarında; Yatarak ve Ayakta tedavi başlıkları altında pek çok teminat sunmaktadır. Bunların bazıları; Ameliyat, Ameliyatsız Tedavi, Yoğun Bakım, Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tedavi ve Tetkikleri, Ambulans Giderleri, Doktor Muayenesi ve Suni Uzuv, Diş Teminatı ve Doğum Teminatıdır.Görüldüğü gibi Near East Hayat sağlık sigortası’nın kapsamı bir hayli geniştir. Bunun yanı sıra, kesintisiz olarak üç yıl boyunca Sağlık Sigortasını devam ettiren tüm sigortalılar Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkı kazanıyor. Sağlık sigortalılarına önemli bir avantaj sağlayan Öbür Boyu Yenileme Garantisi aynı zamanda sigortaya olan güveni de arttırıyor.Near East Hayat, 2018 yılında piyasaya sunmaya başladığı sağlık sigortası’nın bugünlerde üç yılını dolduran sigortalılarına Ömür Boyu Yenileme Garantisi vermeye başladı.“2018 yılında satışına başladığımız Sağlık Sigortalarında, sigortalıların 3 yılının dolmasıyla birlikte Ömür Boyu Yenileme Garantisi (ÖBYG) vermeye başladık. Bu bizim ve sigortalılarımız için çok önemli bir gelişme, bu hakkı kazananların hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü teminat kapsamının daraltılmayacağının, teminat limitlerinin düşürülmeyeceğinin, sigortalı katılım paylarının artırılmayacağının, sigorta teknik esaslarında ve özel şartlarında sigortalı aleyhine değişiklik yapılmayacağının garantisini veriyoruz” dedi.Ayrıca Şengün, ÖBYG almış ve grup sigortalarından bireysel sigortaya geçmek isteyenlerin de kendilerine verilecek “ÖBYG Sertifikası” ile bu haklarını kullanabileceklerini ifade etti.Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, Sağlık sigortası ve Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkındaki sorulara da açıklık getirdi.Herhangi bir kaza ve/veya hastalık/rahatsızlık sonucu oluşabilecek sağlık giderlerinizin, poliçede belirtilen teminatlar, limitler, ödeme yüzdeleri, muafiyetler ve Anlaşmalı Sağlık Kurumları kapsamında Özel ve Genel Şartlar, sigortacılık ve sağlık mevzuatı dahil yasal düzenlemeler çerçevesinde güvence altına alan sigorta türüdür.Her türlü tanı ve tedavi işlemlerine ait masrafların anlaşmalı Sağlık kurumlarımızda poliçenizde belirtilen şartlar doğrultusunda karşılanmasıdır.Genel olarak, yatarak ve ayakta tedavi teminatlarını içerir.Evet, mümkün. Doğum, Diş ve Gözlük, Check-up gibi teminatlar da poliçeye dahil edilebilir.Sağlık sigortası süresi 1 yıldır. Sigortanızı her yıl yenileyebilirsiniz veya Sağlık sigortanızın kesintisiz 3 yıl boyunca devam etmesi halinde, sağlık durumunuz esas alınarak ömür boyu yenileme garantisi hakkına sahip olabilirsiniz.Sağlık Poliçesi’nin, Sigortacı tarafından mevcut plan (örnek: kapsam, teminat limiti, ödeme yüzdesi, muafiyet gibi belirli kriterler) dahilinde ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür.Kesintisiz olarak üç yıl boyunca Sağlık Sigortasını devam ettiren tüm sigortalılar ÖBYG değerlendirmesine alınır. Sigortacı, poliçe başlangıç tarihinden sonra poliçeye giriş yapan eş ve / veya çocukları, dahil oldukları poliçe döneminden itibaren üç tam yılı tamamlamaları sonrası ilk yenileme döneminde Ömür Boyu Yenileme Garantisi için değerlendirmeye alır.Ömür Boyu Yenileme Garantisi kişiye özel olup yalnızca bu hakkı kazanmış sigortalı ya aittir, bu hakkı kazanan sigortalılar poliçede belirtilirler.Poliçede yer alan her bir Sigortalı için ayrı ayrı olmak üzere ömür boyu yenileme garantisi hakkı değerlendirilir. Bu değerlendirmede, sigorta başlangıç tarihi ile üç yılın tamamlandığı tarih arasındaki sağlık riskleri dikkate alınır.Yapılan inceleme sonucunda Sigortacı;Near East Hayat Sağlık Sigortası’nı Near East Bank ve Albank şubelerinden veya şirket merkezinden almak olanaklı. LHA