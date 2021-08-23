banner583
21 0
Soyalan anısına Asya bebek için oynayacaklar
Soyalan anısına Asya bebek için oynayacaklar
19 0
 
Baf'ın Skulli köyü yakınlarında büyük yangın
Baf'ın Skulli köyü yakınlarında büyük yangın
34 0
Genesis'in ilk elektrikli SUV'si GV60 tanıtıldı
Genesis'in ilk elektrikli SUV'si GV60 tanıtıldı
27 0
Tüp gaza zam yolda
Tüp gaza zam yolda
35 0
Koronavirüs ilacı geliyor
Koronavirüs ilacı geliyor
1.5B 0
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
13 0
banner661

Pfizer, kanser ilacı geliştiricisi Trillium'u satın alacak

banner476

banner666
Pfizer, kanser ilacı geliştiricisi Trillium'u satın alacak

ABD'li ilaç firması Pfizer, kansere karşı yenilikçi tedaviler üzerinde çalışan Kanadalı ilaç üreticisi Trillium Therapeutics şirketini 2,26 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

Pfizer'dan yapılan açıklamada, şirketin Trillium'u satın almak için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Açıklamada, geçen yıl Trillium'dan 25 milyon dolarlık hisse satın alan Pfizer'ın, hisse başına 18,50 dolar nakit ödeyerek şirketi alacağı kaydedildi.

Anlaşma kapsamında Pfizer'ın halihazırda kendisine ait olmayan hisseler için toplamda 2,26 milyar dolar ödeyeceği belirtilen açıklamada, bunun Trillium'un 60 günlük ağırlıklı fiyat ortalamasının yüzde 118 primlenmesi anlamına geldiği bildirildi.

Açıklamada, Trillium'un portföyünde, hastaların bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tespit ve yok etme yeteneğini geliştirmek için tasarlanmış biyolojik ürünler bulunduğu aktarıldı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.