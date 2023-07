Near East Bank’tan motivasyon gecesi

Near East Bank, Park Palace Hotel’de düzenlenen motivasyon etkinliğinde bir araya geldi

Near East Bank İnsan Kaynakları Birimi geçtiğimiz haftasonu yöneticilerin ve birim çalışanlarının katılımı ile keyifli bir etkinlik düzenledi.

Kuzey Kıbrıs’ın incisi Girne’de konumlanan, deniz manzarası ve merkezi konumu ile her dönem misafirlerini ağırlayan Park Palace Hotel’de gerçekleşen etkinlik canlı müzik konseri ve kokteyl menüsü ile keyifli bir yaz akşamı yaşattı.

Near East Bank, değerli yöneticileri ve çalışanları için motivasyonu artırmak, iş stresini azaltmak amacıyla yıl boyunca farklı etkinlikler düzenleyerek; çalışma ortamından biraz uzaklaşıp sosyalleşmeyi ve yönetici –çalışan arasında kurulacak olumlu etkileşimi arttırmayı hedeflemekte.

Bunun güzel bir örneğinin yaşandığı “Motivasyon Gecesi”, Park Palace Hotel bahçesinde düzenlenen açık havada müzik, kokteyl ve sohbetlerin eşlik ettiği bir akşam oldu. Geceye, Near East Bank Genel Müdürü Cafer Lale, Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, Birim Yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Near East Bank İnsan Kaynaları Kıdemli Müdür Yardımcısı Pembe Sakallı Parlak;

“ Yoğun iş tempomuzda biraz mola vererek, moral ve motivasyon için Park Palace Hotel’de yöneticilerimiz ve çalışanlarımız ile keyifli bir yaz akşamı partisinde bir araya geldik. Gecede, modern ve nostaljik türk pop şarkılarının güzel yorumlarını dinlediğimiz Ahu&Saffet ikilisinin canlı müzik eşliğinde Nicosia Catering Services’in muhteşem lezzetlerini tadarak güzel bir akşam geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu tarz etkinliklerin moral ve motivasyonu olumlu etkilediğini ve ekip duygusunu harekete geçirdiğini, mutluluk ve başarı yolunun etkin iletişimden geçtiğini bilen bir kurum olarak, çeşitli organizasyonları yıl boyunca sürdüreceğiz. Geceye katkı koyan ekip arkadaşlarıma ve tüm katılımcılara teşekkür ederim.” dedi.