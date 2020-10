Near East Bank korona virüs salgınında ikinci dalga risklerini ve alınan tedbirleri açıkladı

Near East Bank Risk YönetimiBirimi Covid-19 yayılma hızı ile birlikte önleyici tedbir olacak aşıların henüz başarılı bir şekilde piyasaya sürülmemesinin de etkisi ile ikinci dalganın kısmen Avrupa şehirlerinde başlaması ve tüm dünyaya hızla yaklaşmasının piyasalara yansımasını değerlendirdi. Alınan verilere göre; küresel bazda Korona virüs salgınında toplam vaka sayısı 19.10.2020 tarihinde 30.053.079’dan bir aylık zaman zarfında 40.664.529’a tırmandı. Kayıt edilen verilere göre Türkiye’de vaka sayısı 349.519’a çıkarken, 9.371 ölüm gerçekleşmiş, Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 2.687’ye yükselirken 25 ölüm yaşanmış ve KKTC’de 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile dış ulaşımın açılmasını takriben toplam vaka sayısı 123’den 861’e çıkarken, 5 kişi hayatını kaybetti.Bu olumsuz süreçte Near East Bank, müşterilerin bankacılık ve finans işlemlerinde sürdürülebilir şekilde faaliyetlerini devam ettirmesi amacı ile tüm fiziki tedbirleri alarak on-line işlemler için teknoloji altyapısını Mart 2020 tarihinde (birinci dalga döneminde)geliştirereke başarılı bir şekilde uyguladı. KKTC de olası ikinci dalganın başlaması durumunda; Acil Durum Eylem planı ile hiçbir hizmeti aksatmadan tüm müşterileri, hissedarları ve paydaşları için pro-aktif yönetim politikasıyla bu senaryoya şimdiden hazır olan Near East Bank, KKTC ekonomisini desteklemek ve oluşan ve oluşabilecek finansal hasarları minimize etmek amacı ile de ülkemizin yanında yer aldı ve almaya devam ediyor.Bu çerçevede ekonomik kalkınmanın sağlanması ve kötü dönemin minimal hasarla atlatılması adına Near East Bank müşterilerine ve şirketlere finansal araçları ve öncü bankacılık ürünleri ile desteğini kesintisiz şekilde sürdürüyor.Faiz ve Para piyasına göre; döviz kurlarının para birimi bazında incelenmesi sonucunda USD/TL’nin % 30,13, EURO/TL’nin % 37,80 oranında arttığı, diğer bir yandan altının TL karşısında en yüksek artışı yaşayarak % 63,95 oranında değer kazandığı gözlemlendi.Risk Yönetim Birimi’nin açıklamalarına göre; faiz ve para piyasasına ek olarak Borsa İstanbul’da işlem gören Türk varlıklarının (hisselerinin) performansının finansal yılbaşından itibaren 1.144,25 puandan yaklaşık dokuz buçuk aylık zaman zarfında dalgalı iniş çıkışlar sonucunda % 5.34 oranında değer kazanarak 19 Ekim 2020 tarihi itibari ile 1.205,37 puana yükseldiği belirtildi.NearEast Bank Risk Yönetimi Birim Müdürü Ertuğrul Buğrahan; “Türk Lirasındaki faizlerde yaşanmakta olan artışlara paralel olarak, Türk Lirası cinsinden mevduatların yatırım açısından cazibesi artmaktadır. TL faizler üzerinde baskı yaratan ekonomik ve finansal koşullar Türk Lirası cinsinden borçlanma ihtiyacınızı ertelemeden en erken zamanda düşük faiz oranlarıyla finansman sağlamanız için uygun bir zaman zarfındayız. Ekonomik resesyon beklentisinin kuvvetli biçimde yüksek olasılık olması ve salgın krizinin olumsuz etkileri ile uluslararası yatırımlar güvenli liman altının değerini artırmaktadır. Bu çerçevede altın, yatırımcısına 3 yıldır finansal araçlar içerisinde en fazla kazandıran yatırım aracı konumundadır.” şeklinde konuştu.Near East Bank’ın finansal ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik analizler doğrultusunda, pandemi durumlarında dahi müşterilere doğru ve akılcı yatırım olanakları sunmaya devam ettiğini ifade eden Buğrahan, banka olarakmüşterilerine hem fiziki altınlarını muhafaza edebilecekleri kiralık kasa hizmeti sunarken, buna ek olarak fiziki olmayan borsaya kote edilmiş gram altın hesabı açarak; altın hesabında arzu edilirse döviz hesabında olduğu gibi alım ve satım gerçekleştirme şansını sunduklarını belirtirken, Altın hesabı açan müşterilerinin ise, on buçuk aylık zaman zarfında % 63,95 ile düşük riskli yatırım aracı ile astronomik kar elde ettiklerinin de altını çiziyor.Near East Bank, müşteri ihtiyaçlarına yönelik uluslararası standartlara uygun yaygın ve yapılandırılmış finansman çözümleri ve yatırım araçlarını değişen ekonomik dengelere göre sunmaya devam edecek. Lha