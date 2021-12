Near East Bank kioskları yaygınlaştırmaya devam ederek ödeme noktalarını çoğaltıyor ​

Birçok ödemeyi kiosk cihazları kullanılarak 7/24 yapılabilmesini sağlayan Near East Bank, Kiosk’lara Lefkoşa Belediyesi önü, Gemikonağı ve Yakın Doğu Üniveristesi Hastanesi’ne yenilerini ekledi

Birçok ödemeyi kiosk cihazları kullanılarak 7/24 yapılabilmesini sağlayan Near East Bank; Girne, Alsancak, Lapta, Dikmen, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Yeni Erenköy, Değirmenlik, Yeniboğaziçi, Gazimağusa, Lefke ve Güzelyurt Belediyelerine bağlı ana lokasyonlarda bulunan Kiosk’lara Lefkoşa Belediyesi önü, Gemikonağı ve Yakın Doğu Üniveristesi Hastanesi’ne yenilerini ekleyerek yaygınlaştırmaya devam ediyor.Near East Bank Kuzey Kıbrıs’ın her bölgesine hizmet götürerek; Kıb-Tek, Lifecell, ön ödemeli su sayacı kontör yüklemesi, Vodafone ve Turkcell fatura ödemeleri, Vodafone ve Turkcell kontör yükleme, Vodafone ve Turkcell paket yükleme, Belediye temizlik ücreti, Belediye emlak vergisi, Belediye sağlık ücreti, Belediye trafik cezası ve daha birçok fatura ödemesi için yaygın Kiosk ağı ile büyük kolaylık sunuyor.Kiosk gibi alternatif hizmet kanallarını yaygınlaştırarak işleyişini korumaya devam eden Near East Bank, Lefkoşa Belediyesi önü ve Gemikonağı’na eklediği Kiosk cihazları ve Yakın Doğu Üniveristesi Hastanesi içinde yer alan kiosk ile sayılarını 84’e çıkardı. Kiosk cihazlarını genişleterek yakın zamanda yeni bölgelere hizmet götürme hedefini de devam ettiriyor.“ Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizi kesintisiz olarak sağlama hedefimizle, ülkemizin her bölgesine hizmet verecek şekilde, Paypoint Online Ödeme sisteminde devreye aldığımız Kiosk cihazlarını daha çok noktaya taşımaya gayret ediyoruz. Bu sayede, İnternet ve Mobil Bankacılığımız ve ATM’lerimizin yanı sıra alternatif hizmet kanallarımızdan biri olan kiosklar sayesinde müşterilerimizin işlemlerini saniyeler içinde yaparak hayatlarını kesintisiz bir biçimde sürdürebilmelerini, pandemi nedeni hijyen ve mesafe kurallarına uyarak günün her saati kullanabilecekleri kiosk cihazlarını devreye alarak hizmet veriyoruz .” dedi.Kiosk cihazlarından ödemeler kredi kartı veya nakit kullanılarak yapılabiliyor. Ayrıca www.paypointcyprus.com adresini ziyaret ederek de Sanal Pos ile de ödemeler gerçekleştirilebiliyor.Kiosk ödeme sistemi sayesinde belediyelerden hizmet alan aboneler fatura ödemeleri için belediye veznelerinde sıra beklemek veya kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda kalmadan günün her saati kiosk cihazlarından ödemelerini yapabiliyor; toplum sağlığını ciddi tehdit eden salgınların neden olabileceği sağlık risklerine karşı da korunmuş oluyorlar.Kiosk cihazlarının ve ATM’lerin hangi lokasyonda olduğunu öğrenmek isteyen müşteriler www.neareastbank.com web adresini ziyaret ederek bölgelerine en yakın Kiosk ve ATM’leri görebiliyorlar. LHA