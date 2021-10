Near East Bank CardPlus hizmetlerini özel kılan uygulamalarını sürdürüyor

Müşteri ihtiyacına uygun olarak hazırlanan, farklı avantaj ve özellikleri ile sunulan Near East Bank kredi kartları müşterilere ayrıcalık yaşatırken, ihtiyaç anında yanlarında oluyor.

Tüketicilerin en çok tercih ettiği kredi kartlarından biri olan CardPlus kredi kartı da hizmetleri ile müşterilerine özel hissetirirken temassız özelliği sayesinde fiziksel temastan uzak durmanın önemi sebebi ile kullanıcılara hijyen açısından da güven veriyor.

Cardplus kredi kartı kullanarak alışverişlerinizi yaparken, puan kazanabilir; Nakit Avans, Taksitli Nakit Avans, Satış, Taksitli Satış, Debit satış ve Puan satış olarak hizmet alabilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışında Visa ve/ veya mastercard amblemi olan her yerde alışveriş yapabilme olanağı sunan CardPlus Kredi kartı, yurt içindeki Near East Bank ATM’lerinden ve Cardplus amblemi olan diğer bankaların tüm ATM’lerinden para çekebilme olanaklarını sağlıyor.

CardPlus kredi kartını dilediğiniz zaman da vadesiz hesabınıza yönlendirerek kredi kartınızı değişmeden banka kartı (Debit kart) olarak da kullanabilmenizi sağlıyor.

Near East Bank Grup Müdürü Timuçin Samancıoğlu, pandeminin etkisi ile kredi kartlarına bireysel ve kurumsal yönelimi olumlu olarak değerlendirirken;

“ Near East Bank olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve harcamalarına çözümler sunmak; kolay, güvenilir ve avantajlı imkanları onlara sunmak açısından ürün yelpazemizi her daim geniş tutarak çeşitlendiriyoruz. Bu sebeple, her ihtiyaca ve kesime uygun olarak kredi kartlarımızı sunuyoruz. Prestige, Business, Royal, Campus, Standart ve Basic kart olmak üzere altı farklı ürünle sunduğumuz kredi kartlarının her birinin kendine özel avantajları ve özellikleri var. Near East Bank kredi kartları sadece ülkemizde değil dünyanın birçok noktasında alışveriş yapma ve taksitlendirme olanağı sunuyor.

CardPlus Kredi kartlarımızla yapılan online işlemlerde 3D Secure güvenliği ile ödeme yapılabilmesi, Business ve Basic kartlarımız hariç olmak üzere tüm diğer kartlarımızda nakit ihtiyacı sağlaması, taksitlendirme olanağı sunması ve alışverişte para puan kazanımı gibi özellikleri ile avantajlı bir ürünümüz haline geldi.”dedi.

Samancıoğlu ayrıca, Near East Bank müşterilerinin yoğun ilgi gösterdiği CardPlus kredi kartlarımızın, Cardplus POS cihazlarından yapılan ve diğer banka pos cihazlarından yapılan işlemlerde puan kazandırarak, 45 puan ve üstü biriktirilen puanların 3 ile çarpılarak üç katı puan değerinde uçak bileti alma imkanı, yurt dışında taksitlendirme seçeneği ile müşterilere özel avantajlar sağladığını ifade etti.

Near East Bank, kredi kartı sahibi olmak isteyen tüm müşterilere www.neareastbank.com web sitesi üzerinden başvuru yapma kolaylığı sunmanın yanı sıra en yakın şubeye giderek de başvuruda bulunulabiliyor.