Near East Bank, Belediye fatura ödemelerinde online hizmet ağını genişletiyor

Near East Bank inovasyon gücü ve sağlam alt yapısıyla ürün ve hizmetleri müşterilerine en hızlı ve verimli şekilde ulaştırmak için Şubeleri, İnternet ve Mobil Bankacılığı, ATM ve Kioskleri ile tüm kanallarını güçlendirirken dijitalleşme ile online hizmet ağını da genişletiyor.

Bu kapsamda Near East Bank, müşterilerinin su, emlak ve trafik cezası gibi fatura ödemelerini hızlı ve güvenli yapabilmeleri için Değirmenlik Belediyesi, Alsancak Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesine ait online fatura ödemelerini devreye aldı.

Near East Bank şubeleri, internet ve mobil bankacılığının yanı sıra kiosklar üzerinden de müşterilerine iyi hizmet vermeyi amaçlıyor.

Dijital çağın en büyük gereksinimlerinden olan kolaylık, ulaşılabilirlik ve hızı kendi hizmetlerine entegre ederek hizmet ağını genişleten Near East Bank, Değirmenlik, Alsancak ve Gazimağusa Belediyelerine ait su, emlak faturaları ve trafik cezasını online ödeme imkanı yaratarak, bankacılık ürün ve hizmetleri ile ilgili ihtiyaç duyulan anda online fatura ödeyebilme imkanı sunuyor.

Operasyon Grup Müdürü Cemre Kocadal;

“Near East Bank olarak teknolojinin bize sağladığı imkanları kullanarak müşterilerimize, Bankacılık hizmetlerini ve bu doğrultuda ihtiyaçlarını en kolay şekilde giderebilme imkanı yaratmayı amaçlıyoruz. Kurumsal tahsilat ağımızı, online hizmet ile genişletip, işlem çeşitliliğimizi artırma çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Banka olarak müşterinin ihtiyacının anlaşılması ve karşılanmasında hizmet odaklı yaklaşım ve yeniliklerin hayata geçirilmesi birincil vazifemizdir.” dedi.

Near East Bank müşterilerinin aktif kullandığı internet ve mobil bankacılığının yanı sıra, Kuzey Kıbrıs genelinde 134 noktada hizmet veren kiosk’ler aracılığı ile yapılabilen online kurumsal tahsilatların her noktadan yapılabiliyor olması hedefleniyor.