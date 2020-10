Mobil uygulama isim yarışması sonuçlandı

Near East Sigorta, yakın zamanda devreye alınacak mobil uygulaması ile sigorta prim ödemelerinin anında yapılabilmesi, ödeme planının görüntülenebilmesi, şirket, ürün ve kampanyalara ilişkin bilgi alınabilmesi, bireysel sigortalarda teklif alınıp poliçe düzenlenmesi gibi bir çok farklı işlemin kolaylıkla yapılabileceği teknolojik erişim olanağını sigortalılarının kullanımına sunacak

Kasko, trafik, iş yeri paket, konut paket gibi ürünlerin yanı sıra Doktor Sorumluluk Sigortaları gibi özel poliçeleri; konut poliçelerinde “yeni değer teminatı” gibi farklı anlayışlarıyla sigortacılık sektörüne yenilik ve dinamizm getiren Near East Sigorta, yakın zamanda devreye alınacak mobil uygulaması ile sigorta prim ödemelerinin anında yapılabilmesi, ödeme planının görüntülenebilmesi, şirket, ürün ve kampanyalara ilişkin bilgi alınabilmesi, bireysel sigortalarda teklif alınıp poliçe düzenlenmesi gibi bir çok farklı işlemin kolaylıkla yapılabileceği teknolojik erişim olanağını sigortalılarının kullanımına sunacak.

Near East Sigorta bu kapsamda 7 Eylül - 14 Eylül 2020 tarihleri arasında sosyal medya hesapları üzerinden bir yarışma başlattı. “İsim Sizden Ferdi Kaza Sigortası Bizden” sloganı ile sunulan mobil uygulama isim yarışmasına ilgi büyüktü. Near East Sigorta sosyal medya hesabında paylaşılan kampanya görseliyle takipçilerden, mobil uygulama için isim önerisi yapılması istendi. Mobil uygulama isim yarışması sonucunda ise yarışmayı kazanan bir kişiye Ferdi Kaza Sigortası hediyesi sunuldu. Bir çok farklı isim önerisi arasından Near East Sigorta jürisi tarafından bir isim seçildi.

İsimler arasından “Cepsigortam” Near East Sigorta’nın yeni mobil uygulaması ismi olarak lanse edildi. Yarışmanın kazananı, Ömer Dalgakıran’a 200 bin TL bedelli Ferdi Kaza Sigortası poliçesi Near East Sigorta Genel Müdürü Cengiz Ertürk tarafından takdim edildi.

Near East Sigorta Genel Müdürü Cengiz Ertürk, “Müşteri deneyimi kazandıracak teknolojik alt yapılı program ve uygulamalarla verdiğimiz hizmetleri daha hızlı ve kolay şekilde sunmak üzere mobil uygulamamızı çok yakında devreye alacağız. Böylece sigortalılarımız cep telefonları üzerinden, sigorta talebinde bulunabilecek, teklif ve poliçe alabilecek, prim borçlarını ödeyip hasar işlemlerini tek bir kanaldan sonuçlandırabilecekler. Bu uygulamamıza isim bulmak üzere, Eylül ayında sosyal medya üzerinden bir yarışma başlatarak, kullanıcılardan ve takipçilerimizden bu deneyime ortak olmalarını istedik. Kazanan isme de Ferdi Kaza Sigortası ürünümüzü hediye olarak sunduk. Çok farklı ve güzel öneriler geldi, yarışma süresince bize öneri gönderen herkese ayrıca teşekkür ederim. Yarışmamızı kazanan Ömer bey’e de ayrıca teşekkür ederiz katılımından dolayı. Jürimizle birlikte değerlendirdik ve “Cepsigortam” ismi kazanmış oldu.” şeklinde konuştu.

Cengiz Ertürk devamla; “Sektörde bir ilk olarak cep telefonlarından mobil uygulama ile teklif verilmesi ve poliçe düzenlenmesi imkanını tüm müşterilerimize sağlamış olacağız. Covid-19 salgını döneminde de görüldüğü üzere özellikle genç müşterilerimiz kendi işyerlerinden veya evlerinden sigorta primini öğrenmek, teklif almak ve uygun buldukları teklifi değerlendirerek poliçelerini kendileri düzenlemek istiyorlar. İşte mobil uygulamamız teknolojiyi yoğun olarak kullanan müşterilerimize yerlerinden dahi kalkmadan poliçelerini istedikleri şekilde düzenleyip primlerini de ödeme imkanını sunmuş olacak. Bu konuda KKTC’ de bir ilk olmanın gururunu taşımanın yanı sıra, en ileri teknolojiyi müşteri hizmetine sunma misyonumuzun da en önemli göstergelerinden biri olacaktır.” İfadelerini kullandı. Lha